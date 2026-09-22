OFICIAL y CONFIRMADO: Ya hay fecha de apertura para “KPop Demon Hunters: La Experiencia Inmersiva”, sedes y posibles costos

¡Las Guerreras Kpop siguen acumulando éxitos! A más de un año de su lanzamiento en plataformas de streaming, la cinta de las HUNTER/X ha confirmado la llegada de su próxima experiencia inmersiva: KPop Demon Hunters: The Immersive Experience. Se trata de un nuevo espacio exclusivo que tendrá su apertura a mediados de noviembre. Aquí te compartimos TODOS los detalles.

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Kpop Demon Hunters confirma experiencia inmersiva: fechas de apertura y sedes

La experiencia inmersiva de Kpop Demon Hunters abrirá el próximo 12 de noviembre en Dallas, Texas, y el 20 de noviembre en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos. Ambos eventos tendrán lugar en el respectivo centro de entretenimiento presencial y permanente de la compañía de streaming a cargo de su distribución.

Según adelantó Variety, el recorrido dará inicio con los asistentes ubicados en el backstage de las Guerreras Kpop, previo al arranque de su gira mundial. Posteriormente, se sumergirán en una misión especial para restaurar el Honmoon y cazar demonios, luego de que Gwi-Mai irrumpiera en la noche especial. La atracción incluye una impresionante recreación de Seúl con iluminación neón.

|Imagen cortesía de Sony Pictures Animation

¿Cuánto costará asistir a la experiencia inmersiva de Kpop Demon Hunters? Precios confirmados

Los precios confirmados son de $34 dólares para niños ($590 pesos mexicanos, aproximadamente) y $39 dólares para la admisión general (un aproximado de $680 pesos mexicanos).

Netflix has unveiled “KPop Demon Hunters: The Immersive Experience,” a ticketed attraction opening Nov. 12 at Netflix House Dallas and Nov. 20 at Netflix House Philadelphia.



The experience places guests inside the world of Huntr/x, beginning backstage with the fictional K-pop… pic.twitter.com/44NA15k3gx — Variety (@Variety) September 22, 2026

¿La experiencia inmersiva de las Guerreras Kpop vendrá a México?

De momento, no se ha confirmado la llegada de la nueva experiencia inmersiva de las Guerreras Kpop a México. De hecho, los únicos centros de entretenimiento presenciales y permanentes de la plataforma de streaming que existen en el mundo están ubicados en Texas y Pensilvania, además de una próxima apertura en Las Vegas, Nevada. Dicho esto, no queda más que esperar cualquier tipo de actualización o anuncio oficial. Mientras eso sucede, puedes disfrutar de la cinta de las HUNTRIX y los Saja Boys en plataformas digitales, así como escuchar su OST oficial.