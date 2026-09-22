Qué quiere decir que tus amigos no te consulten sobre los planes, según la psicología

No hay dudas que uno de los mejores planes que puede haber es poder reunirse con amigos, tomar algo, comer y charlar sobre varios aspectos; y es que a veces no se necesita una planificación previa, sino que puede surgir en el instante. Por lo general, dentro de ese grupo, se suelen tomar las decisiones de manera conjunta, pero algo puede cambiar si no te avisan de un cambio de planes, lo que llevó a la psicología a explicar el significado.

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A la hora de reunirse con amigos, hay personas que son los encargados de organizar todo, previo a esto se suele consultar con el resto de los demás y así se toma la decisión para que quede confirmada la reunión. Esta persona suele tomar en consideración los aportes de los demás quienes opinarán sobre el horario, el lugar, la comida, entre otros aspectos.

Pero, seguramente te ha pasado que de un momento a otro, en un grupo de amigos, te ha llevado directamente la invitación de que la reunión es en un lugar determinado y a una cierta hora, sin haberte consultado previamente. Esto puede parecer algo normal, ya que pensamos que nos han tenido en cuenta, pero detrás hay toda una explicación que llevó a la psicología a explicar el significadode que tus amigos no te consulten sobre los planes.

Esto quiere decir que tus amigos no te consulten los planes

De acuerdo a un estudio realizado por un grupo de psicólogos de la Universidad de Mississippi, el hecho de que en el grupo de amigos no te tengan en cuenta a la hora de los planes es que estás siendo ignorado o rechazado y que cuando la exclusión pasa a ser ambigua, las personas comenzarán a preguntarse si realmente lo están imaginando u ocurriendo.

Por qué tus amigos no te cuentan para los planes

Siguiendo conesta misma línea, la psicología explicó que si nadie de tus amigos te invita, puede ser algo doloroso, si te invitan siempre pero jamás te preguntan sobre lo que quieres hacer, surge el interrogante ¿pertenezco realmente o simplemente hay espacio para mí? Además, señalaron que pertenecer no consiste solamente en que permitan tu presencia.