Qué significa que una persona tarde mucho en decidirse, según la psicología

Tardar mucho en decidirse puede estar relacionado, según la psicología, con una combinación de miedo a equivocarse, perfeccionismo, necesidad de tener más información, dificultad para tolerar la incertidumbre o tendencia a analizar excesivamente las alternativas. Sin embargo, demorarse antes de tomar una decisión no significa necesariamente que una persona sea insegura o tenga un problema psicológico.

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La indecisión aparece en situaciones muy diferentes. No es lo mismo pasar varios minutos escogiendo qué comer que posponer durante semanas una decisión laboral o evitar permanentemente una conversación importante. Para comprender qué hay detrás de esta conducta, los psicólogos suelen considerar el contexto, la importancia de la decisión, el nivel de ansiedad que provoca y cuánto interfiere en la vida cotidiana.

¿Por qué una persona puede tardar tanto en tomar una decisión según la psicología?

Una de las explicaciones posibles está relacionada con la aversión al arrepentimiento. Cuando una persona imagina constantemente que podría haber elegido una alternativa mejor, puede resultarle difícil comprometerse con una opción.

La búsqueda de la decisión "perfecta" termina haciendo que cualquier alternativa parezca insuficiente. La psicóloga Susan Nolen-Hoeksema, conocida por sus investigaciones sobre regulación emocional, estudió cómo algunas personas pueden quedar atrapadas en ciclos repetitivos de pensamiento. Estos son los factores que pueden influir en la conducta:



Perfeccionismo: la persona puede sentir que debe encontrar la alternativa óptima y considerar que equivocarse tendría un costo demasiado alto.

la persona puede sentir que debe encontrar la alternativa óptima y considerar que equivocarse tendría un costo demasiado alto. Miedo a las consecuencias: imaginar escenarios negativos puede hacer que cualquier elección parezca riesgosa, incluso cuando las consecuencias reales serían manejables.

imaginar escenarios negativos puede hacer que cualquier elección parezca riesgosa, incluso cuando las consecuencias reales serían manejables. Exceso de análisis: disponer de demasiada información y comparar continuamente opciones puede dificultar la elección en lugar de facilitarla.

disponer de demasiada información y comparar continuamente opciones puede dificultar la elección en lugar de facilitarla. Baja tolerancia a la incertidumbre: algunas personas necesitan sentirse muy seguras antes de actuar y encuentran especialmente incómodo tomar decisiones cuando no pueden conocer el resultado.

algunas personas necesitan sentirse muy seguras antes de actuar y encuentran especialmente incómodo tomar decisiones cuando no pueden conocer el resultado. Falta de confianza en el propio criterio: después de experiencias anteriores de error o críticas, alguien puede comenzar a depender excesivamente de la opinión de otras personas antes de elegir.

Una persona que tarda en decidirse no necesariamente carece de capacidad para hacerlo. En determinadas circunstancias puede estar intentando reducir la incertidumbre o evitar un resultado que considera negativo.

¿Cuándo la indecisión puede convertirse en un problema psicológico?

La demora para elegir puede adquirir mayor relevancia cuando deja de ser una característica ocasional y comienza a generar malestar, pérdida de oportunidades o dificultades para desenvolverse en actividades cotidianas. Por ejemplo, posponer de manera reiterada decisiones necesarias por temor a cometer un error puede terminar afectando las relaciones personales, el trabajo o los estudios.

El psicólogo Albert Ellis, creador de la Terapia Racional Emotiva Conductual, puso especial atención en las creencias rígidas que pueden influir sobre las emociones y las conductas. Una idea como "no puedo equivocarme" o "debo tomar siempre la decisión correcta" puede aumentar la presión asociada con una elección y favorecer la evitación.

En estos casos, puede resultar útil distinguir entre decidir con prudencia y evitar decidir. Una persona reflexiva puede tomarse tiempo, reunir información relevante y finalmente elegir.

En cambio, quien evita decidir puede continuar buscando datos, consultar repetidamente a otras personas o posponer indefinidamente la elección sin que aparezca un criterio claro que permita avanzar. También puede ocurrir que la indecisión esté relacionada con síntomas de ansiedad.

En definitiva, la psicología muestra que la indecisión puede tener múltiples causas. Tomarse tiempo para elegir no es necesariamente algo negativo: puede reflejar cautela y análisis. La señal de alerta aparece cuando la dificultad para decidir se vuelve persistente, genera un sufrimiento significativo o impide avanzar en aspectos importantes de la vida.