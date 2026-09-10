David Rosario, neurocientífico: “Huir de lo que incomoda crea nuestra propia carga mental y activa el estrés”
Enfrentar lo incómodo puede convertirse en una oportunidad para desarrollar mayor tolerancia emocional.
Evitar una conversación difícil, posponer una decisión o intentar no pensar en aquello que genera preocupación puede parecer una forma de protegerse. Sin embargo, huir constantemente de lo que incomoda puede aumentar la carga mental y el estrés.
El neurocientífico David Rosario explica que cada vez que evitamos un conflicto o intentamos escapar de aquello que nos inquieta, podemos añadir más pensamientos y preocupaciones a nuestra mente. Según el experto, la evitación puede activar respuestas relacionadas con el miedo y la amenaza, generando más ansiedad, culpa y carga mental, indicó a La Vanguardia.
¿Cuál es la psicología de las personas que huyen de situaciones incómodas?
Desde la psicología, la huida puede funcionar como una respuesta inmediata ante aquello que produce miedo, dolor o conflicto. Alejarse de una situación incómoda proporciona alivio en el corto plazo, pero no necesariamente resuelve aquello que provoca malestar.
CuerpoMente explica que las personas pueden evitar los problemas para escapar del dolor emocional, olvidar experiencias difíciles, rechazar aquello que les desagrada, esquivar sus miedos o incluso eludir responsabilidades. El problema aparece cuando la evitación se convierte en una estrategia habitual para afrontar la vida.
Por ejemplo, una persona puede evitar hablar con alguien porque teme una discusión. También puede posponer una tarea porque anticipa que será difícil o dejar de expresar una emoción porque considera que sentirse triste, enojado o vulnerable es algo negativo.
En estos casos, la tranquilidad que produce escapar puede ser solamente temporal. La situación permanece pendiente y puede volver a generar preocupación cuando la persona tiene que enfrentarse nuevamente a ella.
Por eso, reconocer qué situaciones provocan ese impulso de huida puede ser un primer paso. Preguntarse qué se está evitando, qué emoción aparece y qué se teme que ocurra permite comprender mejor los propios mecanismos de defensa.
¿Cómo confrontar lo que te incomoda, según la psicología?
Confrontar aquello que incomoda no significa obligarse a soportar cualquier situación ni exponerse a un peligro real. Se trata de aprender a permanecer ante emociones, pensamientos o problemas que pueden afrontarse de manera segura, en lugar de intentar eliminarlos inmediatamente.
Un primer paso consiste en identificar cuándo aparece el impulso de escapar. Después, es posible observar qué pensamientos y emociones surgen sin juzgarlos. Aceptar que una emoción desagradable puede estar presente sin reaccionar inmediatamente ante ella ayuda a relacionarse de otra manera con el malestar.
También puede ser útil dividir el problema en pequeñas acciones.
Otra estrategia consiste en sustituir la evasión por una actitud de curiosidad. En lugar de pensar “no quiero sentir esto”, puedes preguntarte “¿qué estoy sintiendo y qué me está intentando decir esta emoción?”. Escribir lo que ocurre, hablar con alguien de confianza o utilizar técnicas de relajación también puede ayudar a manejar la tensión.
La psicología también señala que intentar escapar constantemente de las emociones puede terminar reforzando el malestar. De acuerdo con Psicología y Mente, aceptar las emociones no significa resignarse a ellas, sino permitir que estén presentes sin luchar continuamente contra ellas, para después decidir cómo actuar.
En este sentido, enfrentar lo incómodo puede convertirse en una oportunidad para desarrollar mayor tolerancia emocional. No se trata de dejar de sentir miedo, tristeza o ansiedad, sino de aprender a no dejar que esas emociones decidan siempre por nosotros.