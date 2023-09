¿Qué debes hacer durante un sismo en México? Estas son las recomendaciones de seguridad

El mes de septiembre, es uno de los meses que más han marcado a los ciudadanos, pues hace unos años un sismo dejó marcado a millones de personas. Por eso, siempre podemos hacer algo como sociedad y desde ese ángulo, vamos a contarte que puedes hacer durante un movimiento telúrico en México, los cuales te pueden salvar la vida.

Empecemos diciendo que, permanentemente hay movimientos en la Tierra, pero la mayoría son imperceptibles. A esto agreguemos que no todos los sismos son necesariamente peligrosos, pues los de intensidad baja, no causan problemas. Sin embargo, entre más fuerte, más daños pueden causar y ese momento, es donde tus conocimientos juegan un papel clave.

¿Qué debes hacer durante un sismo en México?

Es fundamental procurar mantener la calma, tanto para uno como para intentar sembrar armonía y no alarmar a quienes estén a tu alrededor. Es decir, estar gritando o pregonar fatalismos, definitivamente no ayuda. Esto durante el sismo (que como bien sabes, no tiene una duración determinada), pero una vez que ha acontecido, es necesario seguir las instrucciones que delimite el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que siempre informa sobre la magnitud, posibles réplicas, como acciones que sean necesarias cuando ha ocurrido un evento de esas características.

Nunca está de más asistir a charlas de prevención y concientización, para informarnos ante una situación de este tipo. Agreguemos que, cuando sucede es siempre apropiado alejarte de ventanas, protegerse debajo de una mesa que no sea vidrio o en todo caso ubicarte debajo del marco de una puerta (esto siempre que no haya vidrio en su estructura). Siempre es bueno tener un celular a mano, también identificar salidas de emergencia en el lugar.

Y finalmente, si el movimiento ha sido intenso procurar cortar el agua y el gas como medida de prevención, también revisar con cuidado si ha habido daños en tu hogar (siempre protegiendo tu nuca posicionando tus manos sobre la misma). Agreguemos también que, es bueno ubicarse en un espacio abierto para estar seguros por las posteriores réplicas. Y por supuesto, revisar siempre que no haya personas lesionadas a tu alrededor y si así sucedió, comunícate con emergencias médicas.