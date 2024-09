¿Qué hacer para entrenar la memoria y prevenir enfermedades neurodegenerativas, según la ciencia?

Entrenar la memoria y prevenir enfermedades neurodegenerativas es fundamental para mantener una mente saludable a lo largo del tiempo. La relación entre el ejercicio físico y la mejora de la memoria es bien conocida, pero una investigación reciente realizada por un grupo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Argentina ha revelado un enfoque innovador para potenciar la memoria espacial; es decir, un tipo de memoria que se deteriora con la edad y en condiciones como el Alzheimer.

¿Cuál es el ejercicio para entrenar la memoria y prevenir enfermedades neurodegenerativas?

El estudio del CONICET, publicado en una revista especializada, demuestra que solo 25 minutos de ejercicio en bicicleta estática pueden mejorar significativamente la memoria espacial. Durante el estudio, los investigadores utilizaron un entorno de realidad virtual y evaluaron la capacidad de los participantes de recordar la ubicación de objetos en un paisaje virtual.

Los resultados mostraron que quienes realizaron ejercicio físico después de la prueba de memoria retuvieron mejor la información, lo que subraya la importancia del ejercicio regular para entrenar la memoria y prevenir enfermedades neurodegenerativas.

La importancia del ejercicio para prevenir enfermedades neurodegenerativas

Este tipo de investigación sugiere que incorporar ejercicios como la bicicleta estática en la rutina diaria puede mejorar la memoria espacial y tener aplicaciones clínicas para entrenar la memoria y prevenir enfermedades neurodegenerativas. Además, un estudio anterior publicado en el ‘Journal of the International Neuropsychological Society’ en 2019 revela que 30 minutos de ejercicio moderado en bicicleta estática pueden aumentar la actividad en el hipocampo, una región clave para el almacenamiento de recuerdos. Este tipo de ejercicio no solo ayuda a mantener la salud cerebral, sino que puede mejorar funciones cognitivas cruciales.

En conclusión, aquellos que buscan entrenar la memoria y prevenir enfermedades neurodegenerativas, incorporar ejercicio regular, especialmente el que promueve la actividad en el hipocampo, es una estrategia efectiva. Mantener una rutina de ejercicio no solo fortalece el cuerpo, sino que puede ser una herramienta poderosa para preservar la salud mental a lo largo del tiempo.

