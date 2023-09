¿Qué hacer si no pasé el ENARM 2023 para obtener una residencia en el IMSS?

El período de presentación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, es decir, el ENARM 2023 se desarrollaría del 26 al 28 de septiembre en cinco diferentes sedes de la República Mexicana: 2 en León, Guanajuato, 2 en Puebla, Puebla y 1 Hermosillo, Sonora.

El ENARM es una prueba de 450 reactivos que trata problemas médicos realistas y que los egresados de medicina tendrán que responder correctamente. No es más que el primer paso para los que desean estudiar su residencia en una de las 27 especialidades disponibles entre las 5 mil plazas que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Algo más a destacar sobre el ENARM 2023 es que el puntaje mínimo que requieren los pasantes de medicina para aprobar el examen depende la especialidad de su interés. Por ejemplo:



Si quieren Medicina Familiar necesitan un mínimo de 56 puntos.

Si quieren Medicina de Urgencias necesitan un mínimo de 57 puntos.

Si quieren Medicina del Trabajo y Ambiental necesitan un mínimo de 58 puntos.

Si quieren Anatomía Patológica necesitan un mínimo de 58 puntos.

Si quieren Anestesiología necesitan un mínimo de 60 puntos.

Puedes volver a intentarlo si no pasas el ENARM 2023

El ENARM 2023 es una prueba con respuestas de opción múltiple y solo una es la correcta. Pero en caso de no aprobar el examen y no tener acceso a una residencia médica en el IMSS, el aspirante puede volver a intentarlo porque no hay un número límite para presentarlo.

En este sentido, la próxima edición del ENARM comenzaría en febrero o marzo del próximo 2024. Mientras tanto, los pasantes seleccionados para hacer su residencia en el IMSS podrán obtener su constancia hasta el 28 de febrero de 2024 en vista de que el inicio de clases es el 1 de marzo de 2024.

Ahora bien, los criterios para calificar los ENARM 2023 son de forma descendente según el puntaje total. Pero en caso de surgir un empate entre el resultado de dos o más aspirantes a la residencia en el IMSS, se aplicarían los criterios de desempate descritos en los “Lineamientos para selección de especialidad del XLVII ENARM 2023” que será publicados el 2 de octubre de 2023 luego de las 18:00 horas.

El aspirante puede elegir entre cualquiera de estas especialidades para cursar su residencia en el IMSS: Anatomía Patológica, Anestesiología, Audiología, Otoneurología y Foniatría, Calidad de la Atención Clínica, Cirugía General, Epidemiología, Genética Médica, Geriatría, Ginecología y Obstetricia, Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica, Medicina de la Actividad Física y Deportiva, Medicina de Rehabilitación, Medicina de Urgencias, Medicina del Trabajo y Ambiental, Medicina Familiar, Medicina Interna, Medicina Nuclear e Imagenología Molecular, Medicina Preventiva, Neumología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Patología Clínica, Pediatría, Psiquiatría, Radio Oncología y Traumatología y Ortopedia.

