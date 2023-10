¿Qué hacer si mi perro ya tiene más de 8 años?

A pesar de que las características varían según la raza y el tamaño, se considera que cuando un perro ya tiene más de 8 años ha entrado en la adultez. Pero independientemente de si eres dueño de uno de raza o mestizo, los cuidados son específicos cuando los “lomitos” llegan a esta edad.

Por ejemplo, si un perro ya tiene más de 8 años no solo quiere dormir más horas, sino que experimenta dolor en sus articulaciones y músculos. Por lo tanto, es importante que tu mascota tenga un espacio seguro en el que pueda descansar tranquilamente.

¿Cuáles son los cuidados para un perro que tiene más de 8 años?

Cuando un perro ya tiene más de 8 años, su comportamiento es diferente a su época de cachorro, es decir, se vuelve más tranquilo y hasta huraño. No obstante, tendrá la misma cantidad de afecto por sus dueños y buscará compartir tiempo juntos.

Si bien, lo anterior significa que ya no correrá o saltará de la misma forma, te sugerimos no rechazarlo y mantenerlo lo más cerca posible. Por ejemplo, algo que hacer cuando un perro ya tiene más de 8 años es llevarlo a paseos más cortos para que siga activo.

Del mismo modo, un perro que ya tiene más de 8 años debe llevar una alimentación especial; ya que, su organismo no procesa los alimentos como en su juventud. Así que, cuida su dieta para que no ingiera alimentos que no son aptos para su edad.

Finalmente, la higiene y el baño son otros cuidados a mantener si vives con un perro ya tiene más de 8 años. En particular, vigila sus ojos, uñas, nariz y genitales. Del mismo modo, no suministres ningún tipo de medicamento sin autorización de su veterinario de cabecera.

