Esto pasa si tu jefe no te da Seguro Social. ¡Toma nota!

La ley en México establece que todos los habitantes tienen derecho a la salud. En el mundo laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es uno de los organismos que ofrece prestaciones a los trabajadores siempre y cuando los empleadores los registren. Pero, ¿qué pasa si tu jefe no te da Seguro Social?

Bueno, primero hay que señalar que si tu trabajo con la empresa no fue acordado por honorarios y estás contratado, el hecho de que tu jefe no te da Seguro Social sería considerado ilegal. En casos así quien sufre las consecuencias de no hacerlo eres tú como trabajador, ya que no tendrías el acceso a los beneficios y prestaciones que facilita el IMSS.

¡Los ajolotes están en peligro de extinción! Y tú puedes adoptar a uno

Por ejemplo, no cotizar tus semanas para la jubilación. Así mismo, si tu jefe no te da Seguro Social no estarás protegido en caso de ocurrir un accidente laboral y de igual forma no tendrás derecho a una indemnización o prestación por incapacidad temporal.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de contratar una renta vitalicia para tu Pensión IMSS?

¿Qué hacer si tu jefe no te da Seguro Social?

Si tu jefe no te da Seguro Social a pesar de conocer la información planteada anteriormente, siempre puedes exigirle o renunciar para buscar un trabajo en el que te garanticen tus derechos. Al respecto, existen multas económicas para los empleadores que no registran a sus trabajadores en el IMSS que van desde los 20 a los 350 salarios mínimos, de acuerdo con la norma que la empresa pasa por alto.

De igual forma, si tu jefe no te da Seguro Social y viola lo que establece el artículo 308 de la Ley del Seguro Social, tendría que pagar lo no liquidado por el registro de cada empleado. Aunque si la cantidad excede los 13 mil salarios mínimos, podría ser castigado de 2 a 5 años en prisión. Además, si estás afiliado al IMSS pero con un salario menor al que recibes también puedes denunciarlo escribiendo al correo denuncia.enlinea@imss.gob.mx.

Por otro lado, si trabajas por honorarios, es decir, eres un trabajador independiente y no te conviene cambiar de trabajo, el IMSS te ofrece la posibilidad de afiliarte y obtener los beneficios aunque tendrías que pagar por ello.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los beneficios del retiro programado de la Pensión IMSS?