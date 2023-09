¿Qué es lo primero que se le olvida a una persona con Alzheimer?

El Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a las personas mayores, con el pasar del tiempo esta condición va minando la memoria y otras capacidades cognitivas, generando un impacto profundo en la vida diaria de los afectados. La pérdida progresiva de la memoria es una de sus características más notables, pero ¿Qué es lo primero que olvidan las personas con Alzheimer? Descubre cómo esta enfermedad desdibuja los recuerdos más queridos en un viaje sin retorno.

El primer olvido que experimenta una persona con Alzheimer puede variar de forma única en cada individuo. Sin embargo, existen patrones comunes en los primeros síntomas. Uno de los primeros indicios de esta enfermedad es la dificultad para recordar información reciente. Es como si se les borrara de la mente lo que hicieron o dijeron hace solo unos minutos. Conversaciones, eventos y tareas realizadas recientemente son olvidadas con facilidad.

¿Qué es el alzheimer y cómo afecta a las personas que lo padecen?

Otro síntoma temprano del Alzheimer es la desorientación en tiempo y espacio. Las personas pierden la noción del día, la fecha o incluso el lugar en el que se encuentran. Pueden olvidar eventos importantes como cumpleaños o aniversarios, y tener dificultades para orientarse en lugares familiares.

Además de los problemas de memoria, las personas con Alzheimer también experimentan dificultades en el lenguaje. Pueden tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas para expresarse o pueden repetir las mismas frases una y otra vez. También pueden tener dificultades para seguir una conversación o entender instrucciones simples.

A medida que la enfermedad progresa, los olvidos se vuelven más frecuentes y graves. Las personas con Alzheimer olvidan el nombre de familiares cercanos, no reconocen a las personas que les rodean o incluso no saben cómo realizar tareas básicas como vestirse o comer. La enfermedad afecta no solo a la memoria, sino también a otras funciones cognitivas como el razonamiento, la atención y el juicio.

¿Tener Alzheimer durante la vejez es normal?

Es importante destacar que el Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento y no debe ser tomado a la ligera. Si notas alguno de estos síntomas en ti mismo o en un ser querido, es fundamental buscar ayuda médica. Aunque no hay una cura para el Alzheimer, existen tratamientos y terapias que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y retrasar la progresión de la enfermedad.