Sally Hershberger, estilista de celebridades: “5 cortes con capas para darle movimiento al cabello fino”
Lucirás elegante, audaz y muy a la moda. Mira las opciones y piensa en cuál te verías mejor según tus necesidades. Mira las FOTOS de cada una.
Si quieres que tu cabello fino tenga movimiento, puedes elegir alguno de los 5 cortes de pelo con capas que la estilista de celebridades, Sally Hershberger, así como otros expertos recomiendan. Lucirás elegante, audaz y muy a la moda. Anteriormente, ella reveló que las capas entrecortadas pueden crear movimiento y da ilusión de mayor volumen.
¿Cuáles son los cortes de cabello con capas que dan movimiento al cabello fino?
Si tienes un cabello fino, puedes lucir también una melena o un largo prominente, pero lo ideal es hacerlo con un corte que te dé beneficios estéticos para armonizar el rostro, según recomienda Billy Hannam al portal Allure. Estas son las mejores opcionres de cortes de cabello en capaz:
- Corte bob recto: es el más versátil para casi cualquier tipo de rostro y de cabello. Los estilistas van a la segura con él por su corte, longitud, puntas limpias y definición.
- Pixie texturizado: es un corte de cabello que crea movimiento y dimensión natural. Los estilistas recomiendan pedir que se le dé mucha textura a la coronilla para que se noten los mechones.
- Bixie: ofrece lo mejor del bob y pixie al incorporar volumen pero sin dejarlo largo.
- Peinado con flequillo largo y ladeado: es uno de los cortes que mayormente esconden la delgadez de cabello usando el truco de la visión, pues desplaza el cabello a la zona que las personas suelen ver más.
- Cote Shaggy: sus capas degrafiladas ayudan a crear un efecto de volumen de manera natural.
¿Qué cortes de cabello en capas permite lucir más joven?
Si quieres lucir más joven a la par de cuidar el volumen de tu cabello fino, puedes elegir los cortes que son recomendados por estilistas profesionales. Algunos de ellos son:
- Bob con capas.
- Corte mariposa.
- Melena con capas largas y flequillo de cortina.
- Lob desfilado.
Sea cuál sea el corte que elijas, piensa en cómo se te vería primero, el mantenimiento relacionado con tu estilo de vida y, sobre todo, tu comodidad.