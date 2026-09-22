Sally Hershberger, estilista de celebridades: “5 cortes con capas para darle movimiento al cabello fino”

Si quieres que tu cabello fino tenga movimiento, puedes elegir alguno de los 5 cortes de pelo con capas que la estilista de celebridades, Sally Hershberger, así como otros expertos recomiendan. Lucirás elegante, audaz y muy a la moda. Anteriormente, ella reveló que las capas entrecortadas pueden crear movimiento y da ilusión de mayor volumen .

¿Cuáles son los cortes de cabello con capas que dan movimiento al cabello fino?

Si tienes un cabello fino, puedes lucir también una melena o un largo prominente, pero lo ideal es hacerlo con un corte que te dé beneficios estéticos para armonizar el rostro, según recomienda Billy Hannam al portal Allure. Estas son las mejores opcionres de cortes de cabello en capaz:

Corte bob recto: es el más versátil para casi cualquier tipo de rostro y de cabello. Los estilistas van a la segura con él por su corte, longitud, puntas limpias y definición.

Un corte bob recto para crear volumen de forma natural.|CANVA Pixie texturizado: es un corte de cabello que crea movimiento y dimensión natural. Los estilistas recomiendan pedir que se le dé mucha textura a la coronilla para que se noten los mechones.

Elige un pixie, un corte de cabello versátil.|CANVA Bixie: ofrece lo mejor del bob y pixie al incorporar volumen pero sin dejarlo largo.

El corte Bixie es una combinación entre el Pixie y el Bob.|CANVA Peinado con flequillo largo y ladeado: es uno de los cortes que mayormente esconden la delgadez de cabello usando el truco de la visión, pues desplaza el cabello a la zona que las personas suelen ver más.

Usa la intuición visual a tu favor con el corte con flequillo largo y de lado.|CANVA Cote Shaggy: sus capas degrafiladas ayudan a crear un efecto de volumen de manera natural.

El corte Shaggy aporta volumen y se ve elegante.|CANVA

¿Qué cortes de cabello en capas permite lucir más joven?

Si quieres lucir más joven a la par de cuidar el volumen de tu cabello fino, puedes elegir los cortes que son recomendados por estilistas profesionales. Algunos de ellos son:

Bob con capas.

Corte mariposa.

Melena con capas largas y flequillo de cortina.

Lob desfilado.

Sea cuál sea el corte que elijas, piensa en cómo se te vería primero, el mantenimiento relacionado con tu estilo de vida y, sobre todo, tu comodidad.