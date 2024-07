¿Qué significa soñar con tu ex? La psicología responde

Soñar con tu ex puede ser una experiencia inquietante, especialmente si ya estás en una nueva relación. Sin embargo, la psicología tiene algunas respuestas para entender este fenómeno. Según el libro “Por qué dormimos” de Matthew Walker, durante el sueño se regulan varios aspectos de nuestra salud, y se sueña entre tres y seis veces por noche, cada sueño durando entre 5 y 20 minutos, según medios de información especializados en temas de salud.

¿Por qué sueñas con tu ex, según los psicólogos?

Un estudio realizado en 147 países descubriría, por ejemplo, que los mexicanos sueñan con mayor frecuencia con sus ex parejas. Esta tendencia podría reflejar la forma en que manejamos las relaciones y los cierres emocionales. Por su parte, Nahum Montagud Rubio, quien es psicólogo clínico, señala que la interpretación de los sueños, estudiada por Freud y Jung, revela aspectos de nuestro subconsciente. Estos sueños no están tan separados de nuestra realidad cotidiana, y nuestras necesidades y deseos diurnos se representan simbólicamente en los sueños.

Por lo tanto, no te preocupes, soñar con tu ex no necesariamente significa que aún estás enamorado u obsesionado con esa persona. De hecho, hay especialistas en psicología que explican que estos sueños son comunes, incluso en personas que están felizmente casadas. Sin embargo, si soñar con tu ex se convierte en algo frecuente, puede ser indicativo de problemas en tu relación actual o de carencias afectivas.

¿En qué momento soñar con tu ex requiere terapia?

Seguidamente, los especialistas también mencionan que soñar repetidamente con tu ex puede señalar que hay heridas emocionales que no han sanado completamente. Una relación pasada dolorosa puede dejar una marca que se manifiesta en nuestros sueños. Por lo que, si estos sueños generan inseguridad en la relación actual, lo mejor es buscar terapia. Hablar sobre estos sentimientos puede transformar una situación incómoda en una oportunidad para crecer y fortalecer el lazo amoroso.

En resumen, soñar con tu ex no siempre es un indicio de insatisfacción con tu pareja actual, sino una manifestación de nuestro subconsciente que puede reflejar necesidades emocionales no resueltas. Si estos sueños persisten, considera la posibilidad de buscar ayuda profesional para abordar cualquier problema subyacente y mejorar tu bienestar emocional.

