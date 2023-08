Esto es lo que te hace sentir inseguro, según tu signo del zodiaco

La inseguridad es un sentimiento humano común que puede ser causado por diferentes razones, ya sea algún trauma de la infancia, tener una percepción negativa de la propia imagen, o incluso sentir que los demás tienen altas expectativas sobre nosotros mismos; ¿a ti, qué te hace sentir inseguro? Pues tu signo del zodiaco tiene la respuesta.

Aunque inseguridad es un sentimiento natural en ciertas situaciones, la búsqueda de apoyo emocional puede ayudar a superar esos problemas para construir una mayor confianza en uno mismo, ya que eso mejorará nuestra calidad de vida.

¿Pero qué es lo que te hace sentir inseguro? De acuerdo con la astrología, hay ciertos factores que determinan que es lo que vuelve temeroso a cada signo del zodiaco, descubre qué es lo que causa esa incertidumbre en tu interior.

¿Qué hace sentir inseguro a tu signo del zodiaco?

Aries

Se sienten inseguros cuando no están a cargo o no tienen el control de una situación y por no ser lo suficientemente valientes o audaces.



Tauro

A los Tauro les genera inseguridad situaciones en las que su comodidad y estabilidad se vea afectada o por no ser lo suficientemente apreciados.



Géminis

Los gemelos del zodiaco son inseguros cuando se enfrentan a la posibilidad de quedarse solos o no son comprendidos y constantemente les preocupa no ser lo suficientemente inteligentes.



Cáncer

Les causa incertidumbre no se estar emocionalmente conectados con los demás, temen ser rechazados o no proteger lo suficiente a los suyos.



Leo

A las personas de este signo del zodiaco los hace sentir inseguros no recibir suficiente atención o reconocimiento o destacar más que el resto de las personas.



Virgo

A los Virgo les genera inseguridad cuando las cosas no están organizadas o no logran cumplir con sus estándares personales, incluso tienen miedo cuando no son lo suficientemente útiles.



Libra

Este signo se siente inseguro en situaciones de conflicto o cuando sus relaciones enfrentan problemas, ya que sienten que no son lo suficientemente amables o atractivos.

Escorpio

Un Escorpio se siente inseguro cuando no tienen el control total de una situación o si temen ser traicionado o incluso por no ser lo suficientemente profundos o intensos.



Sagitario

Este grupo puede sentir inseguridad cuando están limitados o restringidos en su búsqueda de aventuras y conocimiento y es que temen no ser lo suficientemente optimistas o aventureros.



Capricornio

A los capricornianos lo que más les inquieta en sentir que no están logrando sus metas o la gente no los reconoce ni respeta, lo que los hace sentir insuficientes.



Acuario

Un acuariano puede sentirse inseguro si siente que no encaja en ningún lado o que sus ideas no son aceptadas por ser malas, además, temen no ser lo suficientemente originales.



Piscis

Para este signo del zodiaco, la inseguridad aparece cuando se sienten emocionalmente abrumados o temen ser lastimados, además, les asusta no ser lo suficientemente empáticos o creativos.

¿Las inseguridades de tu signo te reflejan? Tal vez sea hora de trabajar en ellas.