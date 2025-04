¿Quién es Diego Amozurrutia, actor acusado de intentar drogar y abusar de una influencer?

En las últimas horas les informamos que una reconocida influencer, conocida en las redes sociales como Fer Altuzar, aseguró que cuando era menor de edad un importante actor mexicano intentó abusar de ella al llevarla a un motel en la Ciudad de México y obligarla a tomar unas sospechosas pastillas. Ahora, se ha revelado que este personaje sería nada más y nada menos que Diego Amozurrutia.

Fue durante un programa llamado “Tenemos Una Cita” en donde Fer Altuzar aseguró que, cuando apenas tenía 16 años de edad, comenzó a salir con Diego Amozurrutia. Al principio todo inició muy bien; sin embargo, la situación comenzó a ponerse turbia cuando, tras una supuesta fiesta, el actor intentó abusar de ella en un motel de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

¿Quién es Diego Amozurrutia?

“Me dijo que me invitaba a una posada, a mi me valía la fiesta, yo lo quería ver. Pasó por mi súper tarde, me subí al coche con él y estaba como súper acelerado, traía una cajita y la abrió, tenía pastillas y me dijo ‘tómate una’. Eran drogas, yo creo. (...) Me presionó mucho para que me comiera una, yo no lo hice. Me dice ‘ya llegamos’, nos bajamos en Tlalpan y era un motel, pura madre lo de la posada”, dijo la influencer.

Ahora bien, ¿quién es Diego Amozurrutia? Se trata de un actor mexicano que, con apenas 34 años de edad, ha logrado hacerse de un hueco importante en la televisión, así como en distintas obras de teatro. Se destaca por ser un joven atractivo que, hasta el momento, no había tenido polémicas de consideración; sin embargo, las palabras de la influencer podrían traer consigo un problema severo para él.

¿Qué dijo Diego Amozurrutia sobre la acusación en su contra?

En este punto vale decir que la acusación de la joven influencer se filtró hace apenas unas horas, por lo que, hasta el momento, Diego Amozurrutia no ha contestado nada al respecto. Eso sí, el actor se ha mantenido activo en las redes sociales últimamente, por lo que es casi un hecho que ya sabe de la existencia de la acusación en su contra.