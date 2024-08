FOTOS| Quinto Concierto de La Academia 2024 ¡Se vivieron grandes momentos en el concierto!

Otra académica que no se quedó atrás con su presentación fue Caro Heredia, la cual nos dejó cautivados con su interpretación de la canción "¿Cómo Pagarte?”, de Carlos Rivera Caro Heredia conmovió hasta las lágrimas a Margarita la Diosa de la Cumbia, quien le dedicó unas hermosas palabras a la académica. “Cuando empezaste a ensayar tu canción, tú sola concentrada, no sabía qué ibas a cantar, pero yo me acordé de mi madre que acaba de morir, me hiciste llorar, ¿sabes por qué? Porque cuando una persona canta con el corazón, la voz se oye hermosa. (...) Este movimiento que tú haces es un movimiento de ángeles, es algo maravillosamente bello, tienes una cara que me da la impresión de que eres una buena persona por dentro.”