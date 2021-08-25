Ramón y Vicente Fernández III quieren preparar bagels en Ventaneando.

Ramón y Vicente Fernández III son nietos de Vicente Fernández y emprendedores, la mejor muestra de ello es la cafetería móvil que tienen en un centro comercial de Guadalajara. En entrevista para Ventaneando, ambos dijeron estar dispuestos a dar un probadita de su trabajo a nuestro foro.

Cuando la gente está viviendo alguna tragedia personal, se suele decir popularmente que "la vida y sigue", así que los nietos de Vicente Fernández se encuentran trabajando duro y honradamente como su abuelo les enseñó, mientras esperan que su salud mejore.

Somos los pioneros del bagel en Guadalajara, nunca había visto un lugar de bagels... Mi hermano y yo nacimos aquí y nos criamos en San Antonio, Texas, y vivimos también cuatro años en Los Angeles

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Ramón y Vicente Fernández aseguran que "la música no es lo suyo"

Para apoyar a sus hijos, Vicente Fernández Jr. visitó la cafetería móvil. Sin embargo pese a que él si se dedica a la música, sus hijos dejaron en claro que no les interesa seguir el camino de su padre y abuelo.

Así involucrarme yo como cantante la verdad no, no me dieron ese gen a mí, mi hermano escribe canciones y hasta ahí, nos gustó más el ramo de restaurantes, nos gusta estar moviendo, igual luego les caemos allá en Ciudad de México o si nos invitan a Ventaneando

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