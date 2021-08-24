Matías Gruener anuncia que empieza su carrera como solista.
El joven reveló la verdadera razón por la que empezó su carrera musical como solista.
Este lunes tuvimos como invitado de honor a Matías Gruener, quien nos habló de su carrera musical y la forma en que la ha llevado a su corta edad y sobre su llegada a la banda juvenil Lemongrass.
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Me acuerdo cuando vine con Jesús, ahorita tengo 15 años y todavía me falta crecer. Empezamos hace como unos 6 meses, entramos y la preparación, ahí sigo, ahí sigo
El joven talentoso decidió llevar al mismo tiempo su carrera como solista y su participación en el grupo musical al que se acaba de integrar.
Mira, es que yo antes de LemonGrass en pandemia, llegó la pandemia y yo estaba muy sacado de onda, no podía salir, no podía hacer nada, estaba todo este rollo; entonces un día estaba en el coche con mi hermana y me puso esta canción de ‘Dame lo que hay’ que es de Montevideo y me gusto y la escuché, en eso dije me voy a grabar para escaparme un rato de este encierro y estar distraído un ratito porque no podía salir con los amigos, no podía hacer nada
Entonces le hable a un amigo, y le dije vamos al estudio Federico Di Lorenzo, le hable y le dije ‘Oye quiero grabar estoy desesperado, ayúdame’ 'orale va, no sé qué', nos metimos al estudio, grabamos, hicimos un par de cositas y salió esto
Después de grabar su primera canción llegó la oportunidad de integrarse a Lemongrass para el talentoso Matías Gruener.
Después de esto llegó LemonGrass y yo lo tenía ahí como guardado yo tenía ‘Dame lo que hay” ahí, y entonces entre a LemonGrass y dije ‘no lo puedo tener ahí en un cajón, está hecho, ya está hecho el video, ya está todo. Es algo de pandemia, vamos a ver cómo le va y pues lo lance y está padrísimo, me gusto. La verdad estoy muy contento y quiero agradecerle, sobre todo a Rossy, a mi manager y a mi mamá que es como tener una maestra porque es estricta, pero al mismo tiempo amorosa
El emotivo mensaje de su madre
Ante todo esto, su madre, nuestra querida y talentosa Susana Zabaleta, le mandó un emotivo mensaje.
Hola Paty, Pedrito, Bisogno y a todos los que están ahí, muchísimas gracias por siempre abrirnos las puertas de su programa, este mensaje va dirigido a Matías: ‘Quiero decirte que hoy es un día muy importante, porque empieza tu servicio a la música, es como siempre te lo he dicho uno tiene como cantante y como músico tiene que estar al servicio de la música. Hoy te mando todo mi amor y toda la esperanza de que a la gente les guste todo lo que tu haces y, que la gente te reciba como siempre me han recibido a mí, con tanto amor y contactarlo pasión porque yo creo que una vez arriba del escenario uno se da cuenta para para esta hecho’
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Espero que tu estés hecho como te hemos enseñado papá, yo y tu hermana para que estés hecho, subirte a un escenario entregarlo y darlo todo. Mijito te amo con toda mi alma y estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa que no cabo, no quepo en esta pantalla, te amo Matías y no quiero llorar, porque a ti no te gusta que llore, te mando muchos besos…