Esta es la razón por la que debes regalar flores moradas el 9 de noviembre

En el mundo de las redes sociales, cada día parece traer una nueva tendencia viral y este 9 de noviembre, no es diferente, ya que la moda de regalar flores moradas ha tomado por asalto las plataformas digitales.

A lo largo del año, hemos sido testigos de la entrega de ramos de flores de colores como el amarillo y el azul, pero en esta ocasión, las flores moradas han capturado la imaginación de muchas personas en todo el mundo. ¿Cuál es el significado detrás de este hermoso gesto y por qué ha generado tanto interés?

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¿Por qué el 9 de noviembre se regalan flores moradas?

La tendencia de regalar flores moradas el 9 de noviembre se originó en TikTok y está vinculada a una canción de Zalo Reyes llamada Ramito de Violetas. En esta canción, se menciona que cada 9 de noviembre una mujer recibía un hermoso ramo de flores moradas. Esta referencia en la letra de la canción ha llevado a las personas a asociar la fecha en cuestión con este gesto de amor y cariño, convirtiéndolo en una tradición.

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¿Qué flores moradas puedes regalar el 9 de noviembre?

Si deseas unirte a la tendencia de regalar flores moradas el 9 de noviembre, tienes varias opciones a tu disposición. Algunas de las flores moradas más populares incluyen la violeta, el tulipán, la petunia, el lirio, la orquídea y la lavanda. Cualquiera de estas opciones sería un regalo encantador y significativo para expresar tus sentimientos a alguien especial en esta fecha especial.

¿Qué significan que te regalen flores moradas?

Las flores moradas son un regalo que puede expresar una amplia gama de sentimientos. Amistad, amor, respeto, felicidad, admiración y agradecimiento son solo algunas de las emociones que pueden simbolizar.

Por otra parte, la psicología asocia este color con la armonía, el equilibrio y la belleza. Esto lo convierte en un regalo especialmente adecuado para aquellas personas que pueden estar atravesando momentos difíciles en sus vidas, ya que la belleza y el equilibrio de las flores moradas pueden brindar consuelo y apoyo.

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