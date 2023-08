RBD brilla en el primer concierto de su gira “Soy Rebelde Tour”

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y tras 15 años de espera, RBD volvió a los escenarios y vaya forma de hacerlo, pues la agrupación conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, brilló con luz propia durante su primer show del 2023.

RBD inició el día de ayer su gira “Soy Rebelde Tour” en el Sun Bowl Stadium de El Paso, Texas, y a pesar de que la agrupación no estuvo completa ante la negativa de Alfonso Herrera de sumarse a la gira, la banda arrasó con gran éxito.

¿Cómo fue el primer show de RBD? Cuando las luces del Sun Bowl Stadium se apagaron, RBD saltó al escenario con el tema “Tras de Mí”, provocando la euforia de los presentes, quienes emocionados comenzaron a corear el sencillo.

Después, le siguieron temas como “Un poco de tu amor”, “Cerquita de ti”, este último, su más reciente éxito, el cual prepararon especialmente para su reencuentro. No faltaron sus éxitos “Aún hay algo de amor”, “Así soy yo”, “Cuando el amor acaba” y “Fuego”, entre otros.

RBD aprovechó para agradecerle a sus fans el apoyo a través de los años y como era de esperarse, el primer concierto de la agrupación estuvo lleno de emotividad, pues Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, cantaron con emoción cada uno de los temas que hicieron de la agrupación un fenómeno mundial.

¿Cuál fue el momento más emotivo de la noche?

Sin duda alguna, el momento más emotivo de la noche fue cuando interpretaron “Rebelde”, pues los cinco artistas saltaron al escenario con sus clásicos uniformes. Ellas con una falda y ellos con pantalón de mezclilla, pero todos con el tradicional saco rojo, camisa y corbata.

¿Cómo cerró el concierto de RBD?

La velada no podía estar completa, sin temas como “Solo quédate en silencio”, “Ser o parecer” y “Sálvame”, los cuales dieron por concluido el primer concierto de RBD en su regreso a los escenarios.