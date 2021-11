FOTOS | Regina Blandón se pronuncia a favor del lenguaje inclusivo.

“Para que todo mundo se sienta incluido”. La Regina Blandón está a favor de usar el lenguaje inclusivo. Te contamos lo que dijo.

Regina Blandón se pronunció sobre la intolerancia que hay en redes sociales en cuanto a temas como el lenguaje inclusivo, dijo que le “molesta bastantito, sobre todo porque tenemos el poder de decir y escribir lo que sea en un segundo, o sea, no tenemos tiempo de reflexión”... Dijo la actriz. Checa las fotos AQUÍ y entérate de todo lo que dijo.

Regina Blandón está a favor del lenguaje inclusivo.

El lenguaje inclusivo ha sido en los últimos meses un tema de discusión, muchos están a favor, para que todos se sientan incluídos y respetando sus preferencias... Y muchos otros no piensan que hay que cambiar el lenguaje de ninguna forma.

La actriz Regina Blandón usa el lenguaje inclusivo y se proclamó a favor. “Estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, sobre todo tengo la fortuna de llegar a más gente y que mi plataforma es grande, entonces si estoy hablando a todes es para que todo mundo se sienta incluido”. Dijo Blandón.

Además, pidió respeto para las personas que sí usan el lenguaje inclusivo: “Si usted no quiere usar el lenguaje incluyente en su vida, está bien, pero tampoco enojarnos por alguien que sí quiera”.

Regina dijo que “estamos en una época en la que nos tenemos que ir a una revolución en todo: en la tolerancia para la comunidad, en el feminismo para ir en contra de la violencia de género. Estamos para encontrar un balance, estamos todos tratando de aprender”.

Habló especialmente de la intolerancia que hay en redes sociales últimamente: “Yo no estoy en contra del debate, al revés, creo que debe de existir, pero con información detrás; yo no tengo la verdad absoluta pero intento informarme y ponerme en los zapatos de los demás aunque no sea una opinión con la que yo esté de acuerdo”.

El mundo y la manera de relacionarse con los demás, año con año va cambiando, ¿tú qué piensas sobre el lenguaje inclusivo? ¿Lo usas?

