FOTOS | Will Smith confesó que quiso matar a su papá para vengar a su mamá.

El actor Will Smith confesó que en algún momento pensó en vengarse por la violencia que sufrió su madre a manos de su padre.

Todos vemos a una persona segura, exitosa, carismática, ¡pero muy pocos ven lo que Will Smith guarda desde pequeño! Traumas, rencores, situaciones que lo forjaron para ser la persona que ahora es, ¡seguro de no cometer los mismos errores que cometió su padre! Y es que confesó algo muy fuerte, ¡quiso matar a alguien! Te contamos los detalles, checa todas las fotos AQUÍ .

Will Smith confesó que quiso matar a su padre.

El padre de Will, golpeaba fuertemente a su madre frente a él, así que consideró que, cuando fuera grande y fuerte, lo iba a matar, para vengar todo lo que su mamá sufrió con él, ¡qué fuerte!

“Mi padre era violento, pero también estuvo en cada obra de teatro y recital que daba; era alcohólico, pero estaba sobrio en los estrenos de cada una de mis películas; escuchó cada disco, visitó todos los estudios, el mismo perfeccionismo intenso que aterrorizó a su familia fue por el que consiguió poner comida sobre la mesa todas las noches de mi vida... Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”, dijo la estrella de Hollywood en el libro que lanzará al mercado de Estados Unidos este 9 de noviembre.

Es momento de su vida lo dejó marcado, con culpas, pues siente que no hizo nada para ayudar a su madre... “Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría... En todo lo que he hecho desde entonces, los premios y los elogios, los focos y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por no haber actuado ese día. Por fallarle en ese momento. Por no hacer frente a mi padre. Por ser un cobarde”. Confesó Will Smith.

Confirmó también que llegó un día en que pudo hacerlo, en que su padre estaba vulnerable y pensó “este es el momento”, ¡pero no tuvo el corazón para hacerlo! En 2016, su padre fue diagnosticado con cáncer, Will tuvo que cuidarlo en sus últimas semanas de vida y ese pensamiento malo regresó. “Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente. Mientras las décadas de dolor, ira y resentimiento iban desapareciendo, negué con la cabeza y procedí a llevarlo al baño”, describió Will.

Vemos a las estrellas estar en la cima, sin saber todo lo que han sufrido antes o lo que están pasando en esos momentos, ¡este es el caso de Will! Afortunadamente no dejó que los penamientos negativos lo invadieran.

