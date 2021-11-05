FOTOS | JLo, Ben Affleck y su ex Jennifer Garner juntos, ¡qué modernos!

JLo y Ben Affleck regresaron luego de 17 años.

JLo y Ben Affleck son el claro ejemplo de que las segundas partes sí pueden ser buenas. Recordemos que comenzaron un romance hace ya casi 20 años, estuvieron comprometidos en 2002 y terminaron en 2004. Un año después, Ben se casó con Jennifer Garner y se separaron en 2015 para después comenzar una relación con Ana de Armas. Por su parte, JLo tuvo dos parejas después de él, Marc Anthony, de 2004 a 2014; y Alex Rodríguez, con quien terminó hace poco.

Todo eran rumores, hasta que dejaron de ocultarlo y comenzaron a salir imágenes de ambos por las calles abrazados, en reuniones familiares, ¡y ahora hasta en alfombras rojas! Sin ocultar nada, demostrando que siempre fueron el uno para el otro.

Luego de confirmarlo, la pareja del momento se ha mostrado más enamorada que nunca, y nuevos rumores se están viralizando en redes sociales, ¡una posible boda entre Jennifer Lopez y Ben Affleck!

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JLo, Ben Affleck y Jennifer Garner, ex-esposa del actor, ¡juntos!

JLo, sus gemelos y el Ben pasaron parte del día de Halloween con Jennifer Garner, ex-esposa de Affleck, ¡y hasta con los tres hijos de ambos! Según contó la revista People, Lopez y Affleck estaban siguiendo la tradición de “dulce o truco”, cuando Garner y sus hijos decidieron unirse al plan. ¡Qué modernos! Checa las fotos AQUÍ.

Ese mismo día, Ben y Garder estuvieron compartiendo un rato juntos. Firmaron su divorcio en 2018, y aunque su matrimonio no funcionó, ambos creen que es importante que sus hijos vean que se respetan y se llevan bien estén juntos o no. ¡Un gran ejemplo!

Incluso en mayo de este año, en su cuenta de Instagram, Ben felicitó a su ex-pareja, compartiendo fotografías de ella junto a sus hijos, por el motivo del Día de las Madres. “Estoy muy feliz de compartir estos niños contigo. Los padres más afortunados del mundo. Gracias por todo el bien que haces. Feliz día de la madre. Con amor, su papá”, escribió Affleck.

¿Será que este tipo de reuniones sean frecuentes?

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