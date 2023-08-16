Remedios caseros para eliminar una plaga de termitas en casa

Las termitas, esas diminutas criaturas con un apetito insaciable por la madera, han estado acechando las casas durante siglos, pero, ¿qué hacer cuando estas intrusas se convierten en una plaga indeseada?

La solución podría estar más cerca de lo que piensas, ya que, a continuación te diremos, algunas soluciones ingeniosas que harán que las termitas se arrepientan de haber invadido tu hogar.

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Remedios caseros para ahuyentar la plaga de termitas en una casa

El bicarbonato de sodio: el amigo multifuncional del hogar

Mientras que el bicarbonato de sodio es ampliamente conocido por su papel en la cocina y en la limpieza del hogar, pocos saben que también puede ser un enemigo formidable de las termitas. Simplemente mezcla partes iguales de bicarbonato y azúcar, para colocarlo cerca de sus posibles puntos de entrada.

Cuando las termitas consumen esta mezcla, el bicarbonato de sodio reacciona con los ácidos en sus sistemas digestivos, causando una acumulación de gas y, en última instancia, resulta en su eliminación. ¡Un enfoque científico y casero para poner fin a la invasión!

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Naranjas: la solución cítrica para un problema agridulce

¿Quién hubiera pensado que las termitas tienen un desagrado natural por las naranjas? Estas criaturas diminutas parecen tener un instinto de supervivencia agudo, evitando las cáscaras de naranja como si fueran el peor enemigo.

Para aprovechar esta reacción, coloca cáscaras de naranja alrededor de las áreas infestadas. El aceite esencial contenido en ellas, actúa como un repelente natural, manteniendo a raya a las termitas mientras disfrutas del fresco aroma cítrico.

La fuerza de la luz del sol

Estas plagas son extremadamente sensibles a la luz y la exposición prolongada al sol, puede ser fatal para ellas. Si descubres un área invadida por las termitas, lo primero que deberás hacer es despejar cualquier obstrucción y así permitir que los rayos del sol iluminen el lugar. Asegúrate de que no haya sombras donde puedan esconderse, y en poco tiempo, las termitas estarán buscando refugio en otro lugar.

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Es importante destacar que si tienes una infestación severa de termitas en tu casa, es recomendable contactar a un profesional en control de plagas, para que evalúe la situación y aplique los métodos adecuados de eliminación.