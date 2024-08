Renata Villarreal señala inconsistencias legales en el caso de YosStop

Este lunes se dio a conocer el arresto administrativo de la creadora de contenido, Yoseline Hoffman (YosStop), tras supuestamente incumplir medidas vigentes en un proceso que se encuentra activo desde 2021, cuando fue acusada de ejercer violencia en contra de una joven y que implica restricciones en el uso de redes sociales.

Renata Villarreal, activista del colectivo “Marea Verde” y amiga de Yoseline, comparte con Ventaneando los detalles de este caso y las inconsistencias legales que ha sufrido la también conocida como YosStop. La historia inició así.

¿Qué dijo Renata Villarreal sobre YosStop?

La amiga de YosStop declaró que “se asoció con una amiga de ella y con su esposo para abrir un negocio de un salón de belleza, spa. Durante un tiempo pasaron cosas raras que hicieron que Yoss quisiera salirse de ese negocio”.

Te puede interesar: “El Potrillo” descarta una rivalidad a muerte entre los Fernández y los Aguilar

“Ella pidió lo que le correspondía como socia para salirse y no solo se le negó, sino que se le empezó a amenazar para no dejar el negocio porque ella había detectado temas de corrupción y violencia, dejémoslo ahí”, agregó Renata Villarreal.

“Estas personas tienen a alguien el sistema, adentro, que les ayuda con sus negocios y también empezaron a extorsionarla a ella. Dentro de esta violencia y extorciones, le prohibieron a Yoss usar algunas de sus redes sociales”, recalcó.

Villarreal también destacó que “su red social privada de Facebook, que no es la pública donde le das me gusta, donde aceptas a las personas que pueden ver, que esta fue la que usó y por la que se le está sancionando ahorita, que no estaba dentro de las que no podía usar”.

Te puede interesar: ¿Al morir Nicandro Díaz tenía un amorío con la actriz Tanya Vázquez?

¿Por qué no podía usar sus redes sociales?

Renata Villarreal aseguró que “ella no infringió nada, ella fue extorsionada con muchos millones que, aparte, es dinero que ella no tiene ahorita. Ella no aceptó esta extorsión y fue a denunciar y todo se le volteó”.

“Lo que más le importaba a Yoss era deslindarse de estas personas, tanto que en el último acuerdo ella dijo: ‘Ya no me regresen mi dinero de la inversión, solo retiremos denuncias, demandas y déjenme en paz”, añadió.

La noche de este lunes, y gracias a un amparo promovido por sus abogados, Yoseline Hoffman abandonó el famoso “Torito”, antes de cumplir las 36 horas de arresto que se le habían impuesto.