René de la Parra responde EN EXCLUSIVA a señalamientos de Alma Cero.

Alma Cero puso un ultimátum a su expareja René de la Parra, quien le debe dinero derivado de un préstamo que le hizo para poder rentar una casa en Cuernavaca, en la que ambos vivieron y que él sigue ocupando.

La actriz reveló que René no le ha pagado, por lo que hablará con sus abogados, quienes se encargarán de notificarlo. Alma Cero declaró que fue por “una vivienda que él alquiló y que yo fungí como su aval y creo que la sigue alquilando. Ya me cambió de aval, se lo agradezco mucho porque se lo pedí y solamente quedó pendiente ese paguito”.

¿Qué dijo René de la Parra? En entrevista exclusiva para Ventaneando, René de la Parra aseguró que la deuda que tiene con su expareja no se produjo por un préstamo: “No le puedo decir préstamo, no le puedo llamar un préstamo porque no lo fue”.

“Yo llegué hace dos años de Estados Unidos y renté un departamento, conocí a Alma, duramos un año y justo mes y medio antes de que se terminara mi contrato, (ella) me dice: ‘oye, no renueves tu contrato, ¿qué te parece si rentamos una casa en Cuernavaca? Yo pongo el depósito y el primer mes, tú pagas la mudanza y yo me pongo de aval’, ok, perfecto, llenamos la solicitud, firmamos los papeles, se pagó el primer mes, se pagó el depósito”, declaró De la Parra.

¿Por qué comenzó a cobrarle Alma Cero?

“Llegan los muebles, nos cambiamos y dos días después hubo un desacuerdo muy absurdo y se fue. Eso no es un préstamo, fue un acuerdo de pareja. Empiezo a andar con Verónica y empieza a cobrarme”, añadió René de la Parra.

¿No está de acuerdo con que su ex le cobre?

El empresario dijo no estar de acuerdo con que su ex le cobre asegurando que se trató de un préstamo cuando no lo fue: “No se vale porque se bajó del barco, entonces, yo estoy estancado por un año porque se firmó un año. Ella tiene derecho a hacer lo que ella quiera, no hubo un papel firmado, no hubo pagarés porque nos amábamos”.

¿Le va a pagar el préstamo a Alma Cero?

Cuando le preguntaron si le iba a pagar a su ex, De la Parra recalcó que no fue un préstamo y si él llegara a pagarle o devolverle su “acuerdo” sería como caballero, pero aseguró que primero necesita sentarse con ella y hablar de lo que verdaderamente pasó.