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FOTOS | Alma Cero sigue en contacto con René de la Parra. ¿Por qué?

Alma Cero platicó EN EXCLUSIVA con Ventaneando y durante la entrevista reveló que todavía tiene contacto con su ex, René de la Parra. ¿Cuál es la razón?

Por: Redacción Azteca UNO

Alma Cero sigue en contacto con René de la Parra. ¿Por qué?

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