¿Cuáles son los requisitos para tener derecho al aguinaldo?

Uno de los pagos más importante que las personas tienen derecho a recibir, es el aguinaldo, un pago que reciben los empleados por el trabajo que han realizado durante un año. Sin embargo, desde hace un tiempo los diputados están trabajando en una legislación que podría favorecer a millones de mexicanos, ya que buscan incrementar el monto de este.

De acuerdo con el legislador, Manuel de Jesús Baldenebro, la propuesta de algunos diputados, es incrementar el pago del aguinaldo de 15 a 30 días, así lo ha publicado en sus redes sociales.

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El aguinaldo es una prestación que no se ha actualizado en más de 50 años de vigencia de la Ley Federal del Trabajo, por lo que es justo y necesario que la base que mueve la economía de este país, los trabajadores, vean beneficios palpables

¿Qué se necesita para tener derecho al aguinaldo?

Para poder tener derecho a este beneficio, se toma en cuenta la antigüedad en la empresa. Sin embargo, varias personas van entrando a lo largo del año, en ese caso la Ley General del Trabajo, indica que ellos tienen derecho a una parte proporcional de su aguinaldo.

Es importante, conocer la forma correcta de calcular el aguinaldo, para lo que debes de tomar tu ingreso total al mes, dividirlo entre 30, luego multiplicarlo por 15.

Para las personas que no trabajaron todo el año, la operación es diferente, ya que tienen que dividir su sueldo entre los 30 días, para poder tener lo que gana por día.

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Luego multiplicarlo por los quince días oficiales de aguinaldo, después dividir ese monto entre 365, para conocer el monto que te corresponde por día trabajado.

Al final, solo tienes que multiplicar ese monto, por los días de trabajo que has laborado en esa empresa para conocer tu aguinaldo.