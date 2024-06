Dos platillos de MasterChef llegarán al restaurante del chef Herrera.

Durante el programa número 11 de MasterChef Celebrity 2024 encontramos muchas sorpresas, algunas no tan agradables como la salida de Paco de Miguel, pero las positivas fueron dos celebridades que recibieron excelentes comentarios por parte de los chefs.



Estas dos participantes, a lo largo de la competencia, han demostrado mucho talento para la cocina, pero en esta ocasión dejaron a más de uno con la boca abierta gracias a sus creaciones culinarias.

La primera de la noche fue Rossana Nájera, quien presentó su “Estofado Lau”, un platillo con pescado y camarones. Y aunque ella se sentía muy preocupada porque tuvo que cocinar sin los condimentos a los que está acostumbrada, los chefs le dieron muy buenas críticas. Chef Zahie le comentó: “El que es perico, donde quiera es verde” y nuestro querido chef Herrera le dio una muy buena noticia: “Este ya es plato de restaurante, me comprometo a hacer una versión de este platillo y ponerlo en mi restaurante”.

Otra de las grandes sorpresas de la noche fue la preparación de Litzy, un chile relleno que decidió llamar “ChiLitzy”. Chef Poncho probó su platillo y le dijo: “He ido a Japón y he comido los frijoles dulces pero no en un chile relleno, he comido escabeche pero no con piloncillo, es un plato visualmente muy bonito, para mí es el mejor plato que he probado”. Chef Herrera degustó su creación, sacó su libreta y le explicó: “Qué interesante domingo, ya tengo dos platos para meter en mi restaurante”, lo que llenó de felicidad y mucha emoción a Litzy.

¿En dónde está el restaurante del chef Adrián Herrera?

La Fonda San Francisco está ubicada en el número 115 de la calle Manuel González en San Pedro Casco Urbano, en Monterrey, Nuevo León. El menú es muy variado, uno de sus últimos lanzamientos son las albóndigas de cerdo en salsa bbq. También podemos encontrar otros platillos con mucho sabor mexicano como pipián, chamorro, chicharrón, costillas, puchero de res, entre otros.