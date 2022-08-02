La red social tiende a dar unos cuantos registros que llegan a ser muy impactantes y en este caso hay un video de un dibujo perturbador que causó terror en TikTok.

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Abraham Díaz es el usuario que ha compartido esta historia y contó que la protagonista del hecho le ocurrió a una conocida. Sin nada más que introducir vamos a lo que nos convoca.

¿Cuál es el dibujo perturbador que causa terror en TikTok? Todo comenzó a partir de un bautismo para una pequeña de 1 año de edad y con la negación de la madre a que una de sus amigas fuera la madrina.



Como descarga de la situación, la mujer decidió regalarle una muñeca a la niña y afirmó que el objeto estaba bendecido. Esto fue el inicio de todo el problema.



El presente se quedó en el cuarto de la pequeña y la misma comenzó a llevarla a todos lados al punto de ir hasta la misma escuela, pero terminar regenerando problemas a causa de que comenzó a afectar las relaciones sociales de la niña.



Luego de que procedieran a investigar la situación encontraron el problema una vez que la pequeña fue a una sesión con un psicólogo.

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En la cita con el profesional le pidieron que dibujara para proceder a evaluarla y la niña dibujó a una muchacha asustada junto a una sombra que según ella era el espíritu de la muñeca que los estaba observando. Realmente extraño y un tanto aterrador.