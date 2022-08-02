El dibujo perturbador que causa terror en TikTok.
Todos debemos de cuidar todos los detalles al momento de hacer un regalo, pues una mala elección puede cambiar la vida de una persona para siempre.
La red social tiende a dar unos cuantos registros que llegan a ser muy impactantes y en este caso hay un video de un dibujo perturbador que causó terror en TikTok.
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Abraham Díaz es el usuario que ha compartido esta historia y contó que la protagonista del hecho le ocurrió a una conocida. Sin nada más que introducir vamos a lo que nos convoca.
¿Cuál es el dibujo perturbador que causa terror en TikTok?
Todo comenzó a partir de un bautismo para una pequeña de 1 año de edad y con la negación de la madre a que una de sus amigas fuera la madrina.
Como descarga de la situación, la mujer decidió regalarle una muñeca a la niña y afirmó que el objeto estaba bendecido. Esto fue el inicio de todo el problema.
El presente se quedó en el cuarto de la pequeña y la misma comenzó a llevarla a todos lados al punto de ir hasta la misma escuela, pero terminar regenerando problemas a causa de que comenzó a afectar las relaciones sociales de la niña.
Luego de que procedieran a investigar la situación encontraron el problema una vez que la pequeña fue a una sesión con un psicólogo.
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En la cita con el profesional le pidieron que dibujara para proceder a evaluarla y la niña dibujó a una muchacha asustada junto a una sombra que según ella era el espíritu de la muñeca que los estaba observando. Realmente extraño y un tanto aterrador.