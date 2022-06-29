Revelan identidad de la tercera en discordia entre Eduin Caz y su esposa.

En los últimos días se han intensificado los rumores sobre una supuesta separación del vocalista de Grupo Firme Eduin Caz y su esposa, por problemas que no han logrado resolver desde hace varios meses.

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Tras todo esto, se ha filtrado en las redes sociales la identidad de la que sería la tercera en discordia, entre Eduin Caz y esposa, se trata de Medeleyn Ainley, mejor conocida en el mundo de la farándula como Ema Huevo, así lo informó la periodista Nelssie Carrillo.

Se dice que está chica es la razón por la cual Anahy y Eduin Caz se separaron

¿Quién es Medeleyn Ainley, la tercera en discordia entre Eduin Caz y su esposa? La mujer que supuestamente fue la causa de la separación entre Eduin Caz y su esposa, es una conductora de televisión en Monterrey con una carrera de más de doce años en la televisión local.



La joven ha enfrentado la complicida enfermedad del síndrome de Guillain-Barré, que afecta al sistema nervioso central y que puede provocar una infección bacteriana o viral aguda.



La contundente respuesta de Eduin Caz ante los rumores.

Ante los rumores de su separación y los chismes que lo han ligado a una nueva pareja sentimental, Eduin Caz salió a romper el silencio y aclaró que todo lo que se dice en las redes sociales es completamente falso.

Esto lo hizo por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde el cantante luce un poco molesto por los rumores.

Creo que antes de inventar puras pend... deberían de investigar bien las cosas. Ni me dejaron, ni la dejé

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La pareja ha tenido una hermosa relación desde que iban en la preparatoria en 2009, pero fue hasta el 2015 cuando decidieron dar el siguiente paso y llegar al altar, hasta el momento siguen juntos y son padres de dos hermosos niños.

