Redes revientan a Karely Ruiz por atrevido look para pasear a su mascota

Karely Ruiz es una de las influencers y modelos que más ruido genera en redes sociales, esto gracias a su exuberante cuerpo, vestimentas provocativas y sugerentes poses que ponen nervioso a más de uno y generan todo tipo de reacciones.

Karely Ruiz es una de las modelos que más ganancias genera en la plataforma OnlyFans, apenas por detrás de Celia Lora. Esto le ha permitido darse una vida cómoda y llena de lujos, pero también ponerse constantemente en el ojo del huracán.

Programa del 27 de noviembre del 2022 | Tiros y castigos de la muerte. [VIDEO] Karely Ruíz, Rafa Mercadante, Chispa Velarde y Gloria Aura participaron en un divertido juego. Además, los mejores y más incómodos momentos del Exatlón.

Te puede interesar: FOTOS | Karely Ruiz ya quiere ser mamá: “a ver quien se ofrece”, dijo la influencer

Hace poco su nombre fue tendencia por el encuentro íntimo que sostuvo con uno de sus fans que se tatuó su rostro. En dicho video se ve a la creadora de contenidos teniendo relaciones íntimas con el joven en cuestión, lo que desató la furia de sus fans y detractores principalmente porque no usaron protección.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre aquel video?

Posteriormente, la influencer compartió detalles sobre el encuentro íntimo revelando que, a diferencia de lo que muchos pensaban, fue algo improvisado: “Ese día estábamos en una sesión de fotos. Le dije ‘mira, estoy en una sesión de fotos, ¿puedes venir?’ No podía hacer mucho ruido, fue rápido. No me imaginé que se iba a viralizar”, explicó la influencer, quien admitió haber decidido compartir el video en redes sociales. Y agregó: “La verdad es que se volvió súper viral, así que lo subí a OnlyFans porque hay que monetizar todo. Claro que estaba nerviosa. Se dio, me cayó bien y no me cuidé".

¿Por qué volvieron a funar a Karely Ruiz? Después de aquella polémica, Karely Ruiz ha vuelto a ser funada en redes sociales tras haber llegado a un acuerdo comercial con una marca de ropa de ejercicios a la cual le hizo publicidad, pero sin estar dentro de un gimnasio, sino paseando a su perro.

También te puede interesar: ¿Se arrepintió de estar con Santa Fe Klan? Karely Ruiz rompe el silencio.

En la publicación Karely Ruiz escribió: “¿Quieren venir a pasear a mi perro?”, lo que le valió las críticas de los internautas, quienes se preguntaron si era necesario vestirse así para pasear a su mascota.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Los comentarios de desaprobación y las críticas en su contra no se hicieron esperar y estos fueron algunos de los comentarios: “¿Y es necesario salir así?”, “Es muy chiquito para salir afuera. Esa raza es muy delicada, aprende”, “Hasta la veo rara con ropa deportiva, perdón me acostumbré”, “¿Por qué la ponen a ella si ni cuerpo estético tiene?”.

Te puede interesar: Encuentran a la gemela perdida de Karely Ruiz: son idénticas.