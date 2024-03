Ricardo Casares fue dado de alta y seguirá su recuperación en casa

Ricardo Casares abandonó ayer lunes el hospital donde fue atendido por el infarto que sufrió hace una semana, acompañado por su padre; el conductor continuará con su recuperación en casa.

¿Qué dijo Ricardo Casares?

En exclusiva para Ventaneando, Ricardo Casares declaró que “esta semana tengo que estar tranquilo en mi casa, no en cama, tranquilo, de hecho me dice el doctor que no puedo manejar, pero si quiero ir al súper un par de horas, acompañado siempre de alguien o si quisiera irme a meter al cine un par de horas”.

“Después viene una terapia cardíaca, una rehabilitación cardíaca. Ellos esperan que recupere el 100 por ciento de mis facultades del corazón”, agregó Ricardo Casares.

¿Qué dijo su padre sobre la salud de Ricardo Casares?

El papá de Ricardo Casares reveló sus sentimientos al ir por su hijo al hospital: “Muy agradecido con Dios por dejarme a mi hijo bien, sano, con nosotros, feliz de la vida de poder llevarlo a su casa, gracias a TV Azteca, a sus compañeros, que todo el mundo estuvo muy pendiente de él”.

¿Qué le salvó la vida a Ricardo Casares? Ricardo reveló que, además de la ayuda de sus compañeros de Venga la Alegría, esto fue lo que le salvó la vida.

Tuve mucha suerte, porque a mí se me rompe “la piel del corazón” dentro del infarto y eso hace que el dolor sea insoportable. Yo sentía justo en medio del pecho, no del lado izquierdo, justo en medio del pecho que me habían metido un cincel a 400°C, era entre dolor y ardor impresionante, entonces eso hace que yo sepa de inmediato, llegó a un hospital o me va a pasar algo terrible

¿Ricardo Casares visitó a Daniel Bisogno?

Por cierto que, antes de dejar el hospital, Ricardo Casares visitó a Daniel Bisogno.