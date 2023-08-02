‘Ricardo Salinas quería que le hiciera una entrevista’. Pati Chapoy revela cómo nació su canal de YouTube

A lo largo de su carrera, Pati Chapoy ha estado en varios proyectos, siendo su canal de YouTube el último en lanzar, el cual ha ido tomando mucha relevancia en las redes sociales.

Por ese motivo, Carlos ‘Chicken’ Muñoz tomó la decisión de preguntarle cómo surgió la idea de empezar un nuevo canal de comunicación con sus fans.

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¿Cómo nació la idea de abrir un canal de YouTube de Pati Chapoy?

Nuestra querida Pati Chapoy, reveló que ya había hablado del tema en varias ocasiones con su equipo, pero fue hasta que Ricardo Salinas Pliego le pidió una entrevista, que tomó la decisión de lanzarlo de forma oficial.

Fue de una forma muy simple, porque tanto Rosario como Iyari, habían insistido en que abriéramos esa plataforma, y yo te soy sincera, dije ‘Ay, no. Con Ventaneando es más que suficiente’, pero de pronto, a Ricardo Salinas se le ocurrió que yo le hiciera una entrevista, entonces yo le dije ‘Sí, siempre y cuando, esa entrevista la use yo en un canal que voy abrir de Pati Chapoy’ y me dijo que sí y así fue

Entonces, Rosario se puso a trabajar corriendo, para tener más entrevistas y el día de hoy, hemos sacado, vamos en la entrevista 17 con Cynthia Rodríguez

Por su parte, Rosario Murrieta reveló que ha sido un proyecto muy nutritivo para todos, pues han compartido información entre el canal y Ventaneando.

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