Ricardo Salinas Pliego celebró su cumpleaños 67 rodeado de amigos.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, inició el pasado lunes los festejos por sus 67 años de edad con una cena a la que invitó a un grupo de personalidades que recibió en las instalaciones de TV Azteca, junto con su esposa María Laura Medina de Salinas.

"Es una cosa casual y ligera, nada más una reunión de amigos", dijo Salinas Pliego en el día de los inicios de su celebración.

La convocatoria para alguno de los invitados se llevó a través de redes sociales, así que estuvieron algunos personajes como Chumel Torres, El Escorpión Dorado, Gerardo Vera, Avieu, Memo Salinas y Poncho de Nigris.

"La verdad es que estoy feliz de comer gratis... para eso estamos. Después me robaré alguna cámara para mi producción", bromeó Chumel a su llegada al festejo, añadiendo que "llevó su sonrisa y presencia" a la celebración.

Luis García celebró la diversidad de personajes al festejo de Ricardo Salinas Pliego: "En todas las familias y grupos de trabajo hay todo tipo de personajes. Es una maravilla que Ricardo nos haya permitido estar en su mesa".

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Ricardo Salinas Pliego celebró con sus amigos y seres queridos

Ricardo Salinas Pliego inició los festejos de su cumpleaños número 67 como anfitrión de una divertida fiesta a la que invitó a seis de los influencers más importantes del país y seis de sus seguidores en redes sociales

Los invitados visitaron las instalaciones de TV Azteca, conociendo sus foros y las instalaciones de nuestra casa, además de recibir regalos sorpresa por parte de Elektra que incluyeron desde pantallas y celulares, hasta una moto Italika.

Acompañado de su esposa y algunas de las caras más conocidas de la pantalla de TV Azteca, el presidente de Grupo Salinas compartió con sus invitados algunas de sus perspectivas sobre el futuro del país y sus experiencias como empresario, todo al ritmo de la música de Myst y Chacho Gaytán.

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