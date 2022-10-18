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Ricardo Salinas Pliego celebró su cumpleaños 67 rodeado de amigos.

Ricardo Salinas Pliego inició los festejos de su cumpleaños como anfitrión de una divertida fiesta a la que invitó a seis de los influencers más importantes del país y seis de sus seguidores.

Ricardo Salinas Pliego celebró su cumpleaños 67 rodeado de amigos.
Ricardo Salinas Pliego celebró su cumpleaños 67 rodeado de amigos.

Escrito por: Betzabe Martínez | Digital Drive

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, inició el pasado lunes los festejos por sus 67 años de edad con una cena a la que invitó a un grupo de personalidades que recibió en las instalaciones de TV Azteca, junto con su esposa María Laura Medina de Salinas.

"Es una cosa casual y ligera, nada más una reunión de amigos", dijo Salinas Pliego en el día de los inicios de su celebración.

La convocatoria para alguno de los invitados se llevó a través de redes sociales, así que estuvieron algunos personajes como Chumel Torres, El Escorpión Dorado, Gerardo Vera, Avieu, Memo Salinas y Poncho de Nigris.

"La verdad es que estoy feliz de comer gratis... para eso estamos. Después me robaré alguna cámara para mi producción", bromeó Chumel a su llegada al festejo, añadiendo que "llevó su sonrisa y presencia" a la celebración.

Luis García celebró la diversidad de personajes al festejo de Ricardo Salinas Pliego: "En todas las familias y grupos de trabajo hay todo tipo de personajes. Es una maravilla que Ricardo nos haya permitido estar en su mesa".

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Ricardo Salinas Pliego celebró con sus amigos y seres queridos

Ricardo Salinas Pliego inició los festejos de su cumpleaños número 67 como anfitrión de una divertida fiesta a la que invitó a seis de los influencers más importantes del país y seis de sus seguidores en redes sociales

Los invitados visitaron las instalaciones de TV Azteca, conociendo sus foros y las instalaciones de nuestra casa, además de recibir regalos sorpresa por parte de Elektra que incluyeron desde pantallas y celulares, hasta una moto Italika.

Acompañado de su esposa y algunas de las caras más conocidas de la pantalla de TV Azteca, el presidente de Grupo Salinas compartió con sus invitados algunas de sus perspectivas sobre el futuro del país y sus experiencias como empresario, todo al ritmo de la música de Myst y Chacho Gaytán.

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