Ricardo Salinas Pliego te regala boletos VIP para el Festival de las Ideas 2023.

Del 9 al 11 de marzo se va a celebrar la segunda edición del Festival de las Ideas en Puebla, donde algunas de las mentes más brillantes del momento van a compartir sus ideas en el Auditorio Metropolitano buscando romper con muchos de los mitos que hay en la actualidad en nuestra sociedad.

Voy a regalar 10 boletos dobles preferentes y 10 dobles en luneta con un valor total de $240,000 pesos para el #FDI23 en #Puebla.



Tienen que:



Seguir a @FDIdeas.

Dar RT citado a este tweet, etiquetar a 2 ponentes y decirme porque quieren asistir y etiquetar a su acompañante. pic.twitter.com/JqKxMSmXnT — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 2, 2023

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Durante estos días, cientos de personas tendrán el privilegio de asistir al Festival de las Ideas donde escucharán algunas de las propuestas más vanguardistas del momento en un espacio donde podrán dejar volar su creatividad en un lugar que ha sido creado para el análisis y la comprensión.

El Festival de las Ideas es en la actualidad una de las iniciativas más importantes de nuestro presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, donde cumple con el objetivo de reunir a las mentes más interesantes de la actualidad, quienes van a compartir sus pensamientos en diferentes temas que son de interés para todos, entre ellos la educación, economía, libertad y salud.

¿Todavía no tienes boleto? Ricardo Salinas Pliego te los regala. ¿Eres de las personas que les gustaría formar parte de este importante evento, pero todavía no tienes boleto?, Ricardo Salinas Pliego te dice la forma más sencilla en que puedes ser parte del Festival de las Ideas.



El empresario ha lanzado una dinámica para que los interesados puedan ganar un boleto doble por medio de su cuenta de Twitter, donde los seguidores podrán obtener 10 boletos dobles preferentes y 10 boletos dobles en luneta con un valor total de $240 mil pesos.

Conoce la inspiradora historia de Saroo Brierley en el libro “Un largo camino a casa”. Su lectura te conmoverá y transformará. ¡No olvides visitar la librería del #FDIPuebla2023! pic.twitter.com/3FrybqDluy — Festival de las Ideas (@FDIdeas) March 1, 2023

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Para poder participar por uno de los 20 boletos dobles que va a regalar Ricardo Salinas Pliego, los participantes tendrán que seguir la cuenta de @FDIdeas, dar RT citando el tweet, etiquetar a dos ponentes, en un breve mensaje contar porque quieren al Festival de las Ideas y etiquetar a la persona que sería su acompañante.

