¿Ricky Martin prepara demanda por difamación contra su sobrino?

El presentador Fernán Vélez se enlazó a nuestro foro de Ventaneando esta misma tarde tras darse a conocer que el caso de Ricky Martin por supuesto acoso fue archivado.

Sin embargo, Fernán asegura que la familia del puertorriqueño tiene miedo de que el sobrino continúe esparciendo supuestas mentiras: "Aunque terminó el caso legal, la familia continúa preocupada de que esto siga pasando y él siga haciéndoles daño", reveló a este programa.

Y es que, el joven denunciante tiene problemas mentales que han sido expuestos por Eric Martin, hermano del cantante.

"Los familiares están corriendo peligro y ya lo dijo el tío: Este joven tiene antecedentes con documentos que hemos mostrado. Tiene casos de salud mental tanto él como la madre; es algo lamentable y triste, pero también preocupante", dijo Vélez a este programa.

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¿Sobrino de Ricky Martin fue amenazado?

Dennis Yadiel Sánchez, sobrino de Ricky Martin, habría recibido llamadas falsas para intimidarlo, pero no se comprobó que fueran del intérprete puertorriqueño.

"Cualquier persona pudo tener acceso al teléfono del joven y lo amenazó. No sé sabe a ciencia cierta quién fue. Los números no se pudieron comprobar", dijo Fernán Vélez.

El comunicador no descarta que el propio Ricky Martin interponga una denuncia por supuesta difamación, pues el papá de Dennis Yadiel Sánchez podría estar detrás de todo esto.

"La mente maquiavélica de todo esto no es el sobrino de Ricky Martin, sino el papá del sobrino de Ricky Martin. A la persona que hay que interrogar es al padre", declaró.

"Los abogados de Ricky han adelantado la posibilidad de demandar a este joven por difamación. Aunque se archivó este caso... sus abogados estaban listos con documentos y evidencias para demostrar que la relación solo era de sobrino y de tío", continuó.

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