Julio Preciado narra la balacera que se desató en uno de sus conciertos.
“Empezamos a ver un corredero de gente": El cantante Julio Preciado narró la balacera que se desató en uno de sus conciertos, donde nada pasó a mayores.
Hace tan solo unos días y en plena presentación al lado de Los Recoditos, Los Sebastianes y Banda El Recodo, el cantante Julio Preciado vivió un dramático momento, luego de que en medio de una trifulca entre el público, iniciara una balacera que puso en riesgo la vida de todos los asistentes.
El cantante narra a Ventaneando lo sucedido en el concierto, donde afortunadamente nada pasó a mayores.
"Ese día yo estaba a 'pie de escalera', estaba tocando El Recodo la última canción, teníamos pensado festejar a dos integrantes que cumplían años, cuando empezamos a ver un corredero de gente por la parte de atrás del escenario. El staff empezó a correr también", dijo en exclusiva a Ventaneando.
"Después nos bajaron a todos y la autoridad decidió suspender el show. La gente lo entendió y claro que vamos a rehacer la presentación. Nuestro empresario está buscando la manera de volver a colocar la fecha", continuó.
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Julio Preciado habla de su segunda oportunidad de vida
A dos años y medio de haberse sometido a un trasplante de riñón, mismo que le donó su hija Juliana, Julio se ha comprometido no solo ha tener un saludable estilo de vida, sino a lo que ahora cataloga como una misión de vida: ayudar a quien más lo necesita de la mano de su doctor de cabecera, Julio Ramos.
"Hablé con Dios dentro de mí y le pregunté de su propósito para mí: creo que es ayudar a mis compañeros que están desgracia. Ahorita está en rehabilitación Lucila, me mantengo en comunicación con ella como con Julio Ramos; ya la vi caminando, haciendo los ejercicios de terapia y creo que se va a recuperar por completo", confesó sobre el proceso que enfrentó Lucila Mariscal tras su operación de cadera.
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