El hábito de lavarse los dientes muchas veces no se le da la importancia real, incluso se llega a considerar que no sólo es necesario hacerlo una vez al día: sin embargo, la realidad es otra. Dicho esto, es esencial entender la importancia de mantener una buena higiene bucal, no solo por estética sino por salud.

¿Cuántas veces hay que lavarse los dientes al día?

Antes de abordar el grave riesgo de no lavarse los dientes antes de dormir, es imprudente señalar que para mantener una correcta higiene bucodental se recomienda lavarse estos al menos tres veces al día. Lo ideal es cepillarse los dientes después de cada comida principal; es decir, desayuno, comida y la cena.

¿Cuál es la forma adecuada de cepillarse los dientes?

Es importante tener en cuenta que el cepillado debe realizarse con movimientos cortos hacia adelante y hacia atrás contra los dientes y las encías, alrededor de la superficie de cada diente. También se debe usar la punta del cepillo para alcanzar la parte superior e inferior de detrás de cada diente frontal; además, es recomendable complementar la higiene bucal con el uso de hilo dental y enjuague bucal para una limpieza más completa.

¿Cuál es el grave riesgo de no lavarse los dientes antes de dormir?

Ahora bien, si no cepillas tus dientes por las noches, corres un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Un estudio realizado sobre más de 1,500 pacientes y publicado en la revista científica Scientific Reports demostró que aquellas personas que mantuvieron una higiene bucal adecuada por las noches redujeron significativamente el riesgo de sufrir dichas afecciones.

¿Por qué no lavarse los dientes por la noche aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares?

Cabe señalar que durante el sueño la producción de saliva disminuye, lo que permite que las bacterias bucales proliferen y se acumulen en los dientes y las encías. Estas bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo a través de las encías inflamadas y viajar a otras partes del cuerpo como el corazón, donde pueden aumentar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos y ataques cardíacos.

