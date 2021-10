FOTOS | Rivalidad entre Macky y Paulina. ¿Quién tiene la razón?

¡Fuerte rivalidad en Exatlón México! Paulina del equipo rojo vs. Macky del equipo azul. ¿Quién tiene la razón? Te contamos...

Resumiendo... Hace unos días, Jahir Ocampo comentó que su equipo había cambiado porque“solo era cuestión de prender ciertas chispas que sólamente alguno de nosotros ha vivido (refiriéndose a su equipo rojo, en el que hay atletas olímpicos), el cargar con la bandera, cantar el himno nacional es algo que muy pocos podemos vibrar y vivir”...

A Macky González no le gustó ese comentario y respondió: “A mí me gusta mucho el Exatlón porque acá todos somos iguales y realmente no importa el currículum con el que llegues a esta competencia... Respeto, admiro y le agradezco mucho a los atletas olímpicos que nos han representado... pero yo me enfrenté a una olímpica, a una panamericana y a una atleta amateur y a las tres les gané"...

Paulina de Guardianes no se quedó callada y muy molesta comentó que ellos no solo eran seleccionados nacionales, sino también eran seres humanos, madres, hermanos, hijos... Checa todas las fotos AQUÍ.

<b>Polémica entre Macky y Paulina de Exatlón México</b>

¡Se prendieron las redes sociales y un sinfín de comentarios de los fans del programa! Unos apoyando a los rojos y otros apoyando a los azules, ¡pero esto no terminó aquí! Pues para ponerle fin al tema, Macky pidió respeto y no tomarse las cosas personales luego de que en el juego, Paulina entre líneas, les dijera “payasos”...

“Si nos tomamos las cosas personales es porque estamos espejeando inseguridades y de esa manera es cuando actuamos de forma poco sensata... Nunca quise lastimarlos u ofenderlos (refiriéndose al equipo rojo), lo que sí me preocupa de ese tema de la rivalidad, que yo apoyo y es muy sano porque saca lo mejor de nosotros, es el ser irrespetuoso... ya que ayer en la competencia el equipo contrario comenz´ó a decir, ¿qué somos? ¿Atletas o payasos? Y cuando yo pasé comenzaron a decir que tú si tienes una medalla y ella no, y son comentarios que no vienen al caso... porque nosotros respetamos y elogiamos la carrera que cada uno de ellos tienen... y si pides disculpas, no lo haces detrás de cámaras, sino lo haces públicamente. Ayer varios del equipo rojo nos pidieron disculpas por algunas actitudes que habían tenido, pero no lo tenían que hacer atrás, porque también es de humanos tal vez exagerar, tal vez equivocarse y tal vez pedir disculpas. Lo que necesitamos es una rivalidad sana en donde se saque lo mejor de todos y no en donde no se crean más, o menos, eso es lo que yo les invito tanto a mi equipo como al otro equipo”. Concluyó diciendo Macky

En su defensa Paulina dijo que como Macky mencionó, no se lo tomara personal y que jamás lo hizo con el afán de ofender, pues en su deporte hay mucho respeto. Que tomaba la responsabilidad de lo que había dicho y por eso pidió disculpas fuera de cámaras que vio la oportunidad de acercarse y hacerlo... ¡Pero algunos fans del programa piensan que no lo hizo de corazón! Y a pesar de que a muchos seguidores rojos no les cae bien Macky, esta vez, están apoyando sus palabras, ¡pues la competencia debe ser sana!

¿Ustedes qué opinan?

