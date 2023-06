Roberto Palazuelos reacciona al testamento de Andrés García.

Después de tantos dimes y diretes con Margarita Portillo, viuda de Andrés García, por el testamento del finado actor y la repartición de sus bienes, tal parece que el ‘Diamante Negro’ al fin quedó satisfecho.

¡Nada es para siempre! Andrés García confirma en entrevista exclusiva para Venga La Alegría la separación de su querida Margarita.

La tarde de ayer, Ventaneando reveló que el testamento ya se había leído y detalló que eran cuatro los beneficiarios principales: Margarita Portillo, Andrés López Portillo, Andrés García Jr. y Rosa María. De acuerdo con dicha información, cada uno habría recibido el 25% de la fortuna del actor.

Te puede interesar: Roberto Palazuelos afirma que Andrea García no es hija legítima de Andrés García.

¿Qué dijo Roberto Palazuelos? Roberto Palazuelos confirmó la lectura del testamento de Andrés García y lejos de las declaraciones que había hecho en días pasados en donde aseguraba que abriría un proceso de impugnación, el histrión se dijo satisfecho.

También te puede interesar: Este es el mensaje que dejó Andrés García antes de morir contra Roberto Palazuelos.

“El testamento ya se abrió hoy (lunes), era un testamento que nadie sabíamos cómo venía, temíamos mucho que estuviera manipulado por Margarita, pero nos sorprendió mucho lo que se leyó. Prácticamente hereda a todos”, declaró a El Universal.

¿Andrés García incluyó a su exesposa en su testamento?

Palazuelos reveló que lo que más le sorprendió fue que Andrés García respetó su palabra y le heredó a Sandy Vale, su exesposa, un departamento que le perteneció en vida: “Se lo deja a Sandra y Leonardo. A mí se me hace un testamento muy justo. No sé qué opine mi padre y la señora Sandra, pero en lo personal, como amigo de Andrés, se me hace un testamento que me gusta y no lo veo manipulado”.

Te puede interesar: Carmen Campuzano rompió el silencio sobre el testamento de Andrés García.

¿Impugnará el testamento de Andrés García?

Sobre la supuesta impugnación que haría del testamento de Andrés García, Palazuelos dejó entrever que no la llevará acabo pues se dijo satisfecho con la repartición de bienes: “Es muy posible que las cosas se queden así porque vemos un testamento bastante decente. Leonardo ya no esperaba nada, al contrario les llamó mucho la atención que Andrecito quedara como heredero”.

Por último, el actor y también abogado explicó por qué Andrea García no figura en el testamento de Andrés García: “El hecho de que no haya heredado a Leonardo un 25 por ciento, es porque ellos ya tenían una mala relación, ya ni modo son cosas de cada quien. Andrea nunca estuvo en el testamento porque nunca lleva el apellido”.