Rocío Sánchez Azuara habla de su nuevo programa “Acércate a Rocío Al Límite”

Este jueves el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Rocío Sánchez Azuara, quien nos habló sobre su nuevo programa “Acércate a Rocío Al Límite”, el cual se transmitirá los sábados por la noche a través de la señal de Azteca UNO.

¿Qué dijo Rocío Sánchez Azuara? La talentosa conductora declaró que “me he vuelto en un producto rentable, pero gracias a Dios también dando resultados. No me encanta estar en todos lados, lejos de lo que la gente pudiera pensar porque además de que ni te pagan, son repeticiones que no te pagan, pero también me ponen de competencia, entonces compito conmigo misma”.

Rocío Sánchez Azuara quería que Pati Chapoy fuera su productora

“Lo bueno es, que cuando me ponen a competir yo tengo que mejorar el formato anterior, entonces tengo que estar siempre adelante”, agregó Rocío Sánchez Azuara.

¿Cómo ha logrado sacar adelante su programa y lidiar con las emociones?

Al preguntarle cómo ha sabido lidiar con las emociones de su programa, Rocío Sánchez Azuara declaró que porque “ya estaba harta que me estuvieran guiando mal, esa es la realidad. En algún momento, hace muchos años yo me acerqué a ti y te dije ‘Pati prodúceme’ y dijiste ‘no lo descarto, déjame ver’”.

“Desde ese entonces yo quería en verdad tener una buena productora, quería tener una buena guía, una persona que entendiera de televisión, que entendiera de los objetivos y del compromiso que conlleva estar frente a un medio de comunicación, que no es sencillo”, recalcó.

“Dije ‘ya no más’, llegó el momento de agarrar el sartén por el mango, tengo muchas ganas de regresar pero a ofrecer algo que venga de mi cabeza, venga de mi entraña, que yo esté segura que no se va a distorsionar la información ni nadie va a ensuciar el producto y me reiventé”.

¿Cuándo y a qué hora saldrá su programa?

Rocío Sánchez Azuara señaló que su programa “Acércate a Rocío Al Límite” se transmitirá los sábados de 9 a 11 de la noche, pero eso no es todo, ya que “vamos a hablar, sobre todo de temas nocturnos, con jiribilla, de los que no se pueden hablar de 5:30 a 7:30, por ejemplo, temas de sexo pero sin faltar al respeto porque me queda clarísimo lo que es Televisión Azteca, misión y valores… entonces es un respeto muy grande hacia la empresa, a los colores y hacia todo lo que implica sí tener rating, sí jalar audiencia, pero tampoco sacrificar contenido”.

