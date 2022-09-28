VIDEO: Yusef sufre accidente tras salir de Survivor México.

Desde el inicio de Survivor México se han vivido todo tipo de estrategias, pero una de las más comentadas es la hecha en contra de Yusef. Recordemos que el participante se enfrentó a la traición de los sobrevivientes, quienes votaron por él sin dejarlo competir en el Juego de la Extinción.

El biólogo quedó eliminado en uno de los momentos claves de la competencia, pues se encontraba en fusión. Yus también ha confesado que se siente traicionado por Cyntia y David Ortega, con quienes a lo largo de la competencia había formado una bonita amistad.

Una vez a su salida de la competencia, Yusef se reunió con sus familiares y amigos, quienes no dejaron de apoyarlo hasta el último día de lucha en Survivor México.

Sin embargo, Yusef dividió las opiniones en las redes sociales tras compartir un video de un accidente que afortunadamente no pasó a mayores. De hecho, el mexicano le sacó una carcajada a más de uno.

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Yusef sufre accidente tras salir de Survivor México

Yusef compitió en Survivor México inspirado por sus familiares y por su sobrino llamado Leo. El bebé tiene unas semanas de nacido, por lo que el biólogo visitó a su hermana para conocer al menor.

A tráves de sus historias de Intagram, el biólogo compartió su encuentro con Leo, a quien sostuvo entre los brazos y mostró a sus miles de seguidores. Yusef estaba feliz conociendo a su sobrino, aunque después el menor defecó y lo manchó.

Este accidente no frenó la felicidad de Yusef, quien mostró el momento exacto del percance ante su Manada, como llama a sus fans.

"Le estaba dando de comer a Leo", expresó el exintegrante de la Tribu Jaguar, quien comenzó a reirse ante la travesura del bebé.

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