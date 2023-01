Sabo Romo perdió la vista en un ojo por una agresión en la calle.

-Han pasado dos años desde la agresión en la Ciudad de México, cuyos golpes ocasionaron que el músico perdiera completamente la visión de su ojo izquierdo y aunque, el resposable Humberto Francisco “G” fue vinculado a proceso desde entonces, la situación legal en su contra todavía no tiene grandes avances y es el mismo Sabo quien en Exclusiva para Ventaneando nos mantiene al tanto.

“En este proceso afortundamente estoy en manos de mi abogado y todo esto está del lado de las leyes mexicanas, y nos sujetemos a ello. Yo no deseo el mal a nadie, simplemente si las cosas están como están, es porque el sujeto que me agredió evidentenemente hizo mucho daño y si las cosas están como están, es porque así tienen que estar, no tienen que ver absolutamente con nada, ni siquiera con mis buenos o malos deseos”.

¿Cómo perdió Sabo Romo la visión de un ojo?

Sabo Romo perdió la vista de un ojo a causa de una agresión.

“En términos de mi salud estoy muy bien, perdí absolutamente la visión de mi ojo izquierdo, manejo la visión pornográfica de mi lado izquierdo”, dijo bromeando el músico.

Romo lamenta la ira descontrolada en las calles.

“La banda allá afuera está muy loquita, hay gente que está muy loquita y que es muy violenta y que no tiene control de la ira y yo creo que eso no, no funciona, no suma, al contrario, resta”.

¿Cómo va el proceso de Sabo Romo tras ser agredido y perder la visión?

El proceso contra su agresor tardó por la pandemia.

“Pero como te podrás imaginar los juzgados se detuvieron durante todo el tema de la pandemia. Los procesos se retrasaron terriblemente, y entonces, una serie de situaciones jurídicas y legales que no acabo de comprender muy bien y que afortundamente mi abogado y mi gente, mi equipo se encarga de todo ello”, finalizó Romo.