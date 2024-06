Salma Hayek impacta con sesión de fotos inédita

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más guapas y talentosas en la actualidad, no obstante, en las últimas horas encendió las redes sociales al recordar una sesión de fotografías que realizó en el año 1999 y que dejó boquiabiertos a todos sus fans.

En aquel entonces, Salma Hayek tenía 33 años y no solo era una de las actrices más talentosas, sino que también era muy solicitada para sesiones de modelaje gracias a su impresionante figura que sigue luciendo a sus 57 años.

¿Cuál fue la publicación de Salma Hayek? La actriz veracruzana en muy activa en redes sociales, principalmente en Instagram, donde suele compartir fotografías y videos de su familia, sus vacaciones y de su día a día.

Fue precisamente en la aplicación de Meta donde la actriz de Hollywood compartió un nuevo post con sus miles de seguidores, ahí dejó en claro que los años no pasan por ella y sigue tan hermosa que cuando tenía 33 años.

En las imágenes luce una figura de impacto, tal como la que tiene actualmente, con la única salvedad de que las instantáneas fueron tomadas años antes de que se convirtiera en madre de su hija Paloma Valentina.

¿Cómo lucía en 1999 Salma Hayek?

Las fotografías fueron tomadas para una campaña publicitaria con una prestigiosa marca, en ellas aparece Salma Hayek luciendo un increíble bikini en color marrón que deja al descubierto su minicintura y abdomen plano.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que en pleno 2024 recreó la misma foto y la misma pose, dejando al descubierto su torneada figura a sus 57 años de edad, demostrando que se encuentra en plenitud absoluta.

“#TBT Some poses never get old. Algunas poses nunca pasan de moda... Édgar Ramírez L’OFFICIEL 2020”, fue el mensaje que compartió la actriz con las fotografías ya mencionadas.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, las fotografías de Salma Hayek no pasaron desapercibidas entre sus fans, quienes de inmediato se hicieron presentes con mensajes como:

“Y mexicana además. Esooooo”, “Bellísimas cada día más”, “Está mucho mejor que antes, si era bella ahora es bellísima”, “Perfecta”, “Tú nunca pasas de moda”, “Como los buenos vinos”, entre otros.