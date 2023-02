Salma Hayek pudo morir durante escena sensual con Channing Tatum.

Salma Hayek, considerada una de las actrices más hermosas y talentosas del mundo del espectáculo, deslumbró a lo grande durante la red carpet del estreno de la cinta “Magic Mike’s Last Dance” donde protagonizó candentes escenas al lado de Channing Tatum.

¡Calidad mexicana! Salma Hayek nos visitó en el foro para platicar todos los detalles sobre Monarca. ¡No te la puedes perder!

La guapa veracruzana acudió a este evento luciendo un vestido de red y transparencias con el que dejó ver sus encantos, por lo que de inmediato acaparó los reflectores.

Te puede interesar: FOTOS | Salma Hayek está de manteles largos por su cumpleaños 56.

¿De qué trata Magic Mike’s Last Dance?

Salma Hayek interpreta a una mujer millonaria y divorciada que conoce a Mike, un bailarín profesional (Channing Tatutm) que la hace caer en la tentación, por lo que llama la atención es lo candente de las escenas y la sensualidad que ambos derrochan frente a la lente.

¿Le gustó a Salma Hayek que Channing Tatum le bailara?

La actriz mexicana fue una de las invitadas al programa de Jimmy Kimmel, ahí reveló cuál fue su experiencia al recibir un baile erótico, pues explicó que a ella siempre le tocaba hacer ese tipo de bailes en las películas que había hecho, pero nunca le tocó que alguien le bailara de esa forma.

Te puede interesar: ¿Cuál es el escándalo que invade al esposo de Salma Hayek?

“Pero sabes qué, me lo merezco. Tuve que hacer de stripper en tantas películas y antes y ahora puedo sentarme y disfrutarlo”, contó Salma, de 56 años y agregó que fue emocionante pero también peligroso.

¿Salma Hayek casi pierde la vida?

La veracruzana contó que durante una de las escenas de “Magic Mike’s Last Dance, tenía que moverse sobre el vientre de Channing Tatum, lo que la llevó a casi sufrir un percance, pero afortunadamente el actor logró sostenerla.

“Estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en alguna parte, pero al revés uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer. En el ensayo estuve boca abajo y casi me golpeo”, declaró.

También te puede interesar: FOTOS | ¡Espantan en la casa de Salma Hayek! Ha vivido experiencias paranormales.

“Me agarró los pantalones, pero estaba realmente preocupada porque mis pantalones se me estaban yendo y no podía recordar si tenía ropa interior puesta en ese momento. Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me aferré a los pantalones”, añadió entre risas.