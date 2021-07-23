¿Cuál es el estado de salud del comediante Sammy Pérez? El actor se encuentra estable pese a llevar 72 horas intubado en el hospital.

La oxigenación del cómico va mejorando, a pesar de las complicaciones por el COVID-19 y ser diabético, pues su representante Erick de Paz dijo a El Universal, que el comediante ya está boca arriba y respondió bien.

Ayer cumplió 72 horas de estar intubado, estaba a 90 (de oxigenación) el ventilador y ya los lleva en 40, está mejorando; sigue estable, oxigenando estable y creo es una pequeña esperanza

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Realizarán show en apoyo a Sammy

Alrededor de 20 cómicos ofrecerán un show este mismo viernes 23 de julio para recaudar fondos y ayudar a Sammy Pérez de manera económica para los gastos que está generando su hospitalización y han superado los 500 mil pesos.

El evento se llevará a cabo en la Antigua Hacienda de Tlalpan y contará con la presencia de Luis De Alba, Rey Grupero, Pepe Magaña, 'Borrego' Nava, el Mago Frank , entre muchos otros más.

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