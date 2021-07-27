Salud de Sammy Pérez se complica: le detectan un hongo en el pulmón.

Este martes se dio a conocer la triste noticia de que la salud del comediante Sammy Pérez ha empeorado.

Aunque hace algunos días se supo que su estado estaba estable luego de ser intubado, todo evolucionó rápidamente y se ha vuelto a complicar el panorama.

Erick de Paz, su representante, fue quien por medio de sus historias de Instagram contó los detalles sobre el último reporte del estado de salud del humorista.

“Hace algunos momentos se comunicó el doctor de Sammy y nos comenta que el panorama se complica un poco más”, comenzó.

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“Sammy es diabético y presenta problemas renales, hoy amaneció con la presión muy baja, el día domingo el doctor le detectó un hongo en el pulmón y el día de hoy el hongo aumentó más, está agotando todo para no hacerle diálisis”, agregó.

El representante de Sammy pidió a los seguidores y amigos del actor que recen para pedir su pronta recuperación.

El pasado 16 de julio, el artista fue hospitalizado luego de presentar complicaciones derivadas del Covid-19, desde entonces, permanece en coma inducido en terapia intensiva y la familia del actor enfrenta una enorme deuda con el hospital.

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