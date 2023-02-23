Sara Maldonado se integra a la Lotería del Crimen.

El foro de Ventaneando se vistió de gala gracias a la visita de la actriz Sara Maldonado, quien recientemente se incorporó a las grabaciones de la serie de “La Lotería del Crimen” y aprovechó para platicarnos un poco sobre este proyecto y su personaje.

¿Cuál es el personaje que interpreta Sara Maldonado?

La actriz nos contó en exclusiva que su personaje en “La lotería del Crimen 2” es el de Ariel Aragón, una “policía especialista en criminología, es detective y la verdad es que mi personaje viene a integrarse a esta temporada y la idea es, que sea una policía sumamente preparada en todos los aspectos”.

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¿Dónde se preparó Sara Maldonado para este papel?

Sara Maldonado nos compartió que para este personaje se estuvo preparando en la Universidad de Policías: “Estuvimos haciendo el entrenamiento de pistolas, cómo vas a llegar a buscar a un criminal a una casa, en los coches y yo me impresioné mucho porque a veces está un poco deteriorada la imagen que tenemos de los policías, como el cliché y esta cosa y hay policías muy comprometidos por la ciudad que arriesgan su vida”.

La actriz contó que vio como el primer día los policías saltaban desde un trampolín de 10 metros sin saber nadar, cosa que le aterró bastante porque le dan miedo las alturas.

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¿Le causa conflicto manejar armas después de lo sucedido con Alec Baldwin?

Cuando le preguntaron si el hecho de manejar armas le causa algún conflicto después de lo que le sucedió a Alec Baldwin, quien fue acusado de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, Maldonado respondió que sí ya que es un tema delicado.

“Siempre el tema de las armas tiene que ser sumamente cuidado… Tienes que ser muy responsable con las armas, el equipo de producción, aunque sean los domis, siempre es revisarlos antes de usarlos. En la universidad es, pase lo que pase, aunque sea de juguete, no puedes apuntarle a una persona de frente, siempre tienes que tenerla abajo”, añadió.

¿Ha hecho escenas de acción? Sara Maldonado declaró que le han tocado escenas de acción y de analizar los casos para tratar de hacer conexiones, por lo que se dijo emocionada y aprovechó para felicitar a los productores de Azteca por este gran proyecto.

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“Creo que es un proyecto muy divertido, hacía falta algo así en México y está muy bien hecho. Hacemos de todo, investigación, vamos por los delincuentes”, recalcó.

Por último, Sara se dijo muy contenta y agradecida por estar en Azteca y por interpretar a este personaje: “Me encanta trabajar, me encanta actuar, siempre me ha gustado actuar, es mi pasión y estoy contenta de estar aquí”.