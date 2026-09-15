Erich Fromm, psicólogo alemán: “El sentido de la vida consiste solamente en el propio acto de vivir”

La psicología es una disciplina que vela por buscarle respuesta a cuestionamientos como por qué actuamos de cierta manera, por qué sentimos lo que sentimos o por qué tomamos las decisiones que tomamos. Según la Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO), es la psicología quien tiene la tarea de estudiar la mente y el comportamiento humano.

Noticias Baja California del 14 de septiembre 2026

Para lograrlo, los psicólogos y psicólogas cuentan con herramientas que permiten ahondar en la mente de las personas y así trabajar junto a ellas para ayudarlas en diferentes situaciones. Esas herramientas son el resultado de investigaciones y experimentos desarrollados por profesionales de varias ramas de la ciencia que dejaron un gran legado.

¿Quién fue Erich Fromm?

Los expertos que se pueden mencionar en el campo de la psicología son muchos, y de distintas épocas, pero en esta oportunidad pondremos nuestra atención sobre Erich Fromm, un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista alemán que es reconocido como uno de los principales representantes del neopsicoanálisis y de la teoría crítica asociada a la Escuela de Frankfurt, según resume Gemini (Inteligencia Artificial).

@innconsciente ¿Salud mental o complicidad? 🧠 Erich Fromm En entrevista en 1960, el psicoanalista alemán habla sobre cómo el cuidado a la salud mental puede ser utilizado como herramienta de dominación. ¿Qué opinas de lo que dice? 👁️ Te leemos en los comentarios ♬ original sound - InnConsciente

Desde la Universidad de Barcelona, precisan que a lo largo de su carrera profesional, Erich Fromm integró el psicoanálisis, la sociología, el marxismo y la filosofía para desarrollar el psicoanálisis humanista. Centró su investigación en la tensión entre la libertad individual y las presiones sociales, analizando cómo el capitalismo moderno y las estructuras socioeconómicas moldean la personalidad, generan alienación, automatización y tendencias autoritarias o destructivas.

Erich Fromm y una frase para reflexionar

A través de sus obras emblemáticas, Erich Fromm exploró la búsqueda de sentido, la ética humanista y la necesidad de cultivar una libertad positiva. Es en este marco que ponemos de relieve su frase “El sentido de la vida consiste solamente en el propio acto de vivir” con la que nos hace reflexionar sobre la vivencia directa del presente.

Esta frase sintetiza el corazón de la filosofía humanista del psicólogo alemán que sostiene que el ser humano tiende a buscar la validación en el "tener" o en un futuro idealizado, olvidando que la vida se realiza en el proceso mismo de experimentar, sentir y relacionarse.

En la actualidad, la frase de Erich Fromm resulta más vigente que nunca como antídoto contra la ansiedad por el rendimiento y la constante necesidad de productividad. Ponerla en práctica implica cultivar la presencia consciente, disfrutar de actividades sin buscar un retorno económico o de reconocimiento y priorizar el "modo ser" sobre el "modo tener".