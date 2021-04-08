- 30 años.

- RAPERO Y PRODUCTOR MUSICAL.

- Nació el 5 de enero de 1991, en la ciudad de Monterrey, N.L. bajo el signo de Capricornio.

- Estudió Comunicaciones en la Universidad Regiomontana.

- Desde los 8 años es cinta negra en Taekwondo. Ha participado en más de 100 torneos, logrando en la mayoría de los encuentros la medalla de oro. Estuvo concentrado con el equipo representativo de México preparándose para los filtros de Las Olimpiadas de Beijing, China 2008, sin embargo, una fuerte lesión truncó su carrera deportiva dentro del Taekwondo.

- No dejó de practicar este deporte, así como natación y lucha extrema (MMA).

- A los 8 años empezó a escribir RAP y años después fue reconocido como…. SARGENTO RAP.

- Su música está disponible en todas las plataformas digitales con millones de reproducciones.

- Desde 2010 tiene su propio estudio de grabación, llamado Fetemastudio.

- Su video más visto es Mi Loco Amor, que cuenta con más de 15 millones de visitas. A lo largo de su carrera ha sido imagen de marcas como: TIMBERLAND, FORZAGEN, BAHUER, JOYERIA MAYORQUIN, ALBUR, EL REY, AMATISTA DENTISTAS, CULEBRA, MAGIC HONNEY.

- Cuenta con su propia línea de playeras y gorras. Ha participado en diferentes reality shows: Resistiré (2019) y ahora, Survivor México (2021).